Зюганов требует, чтобы президент Путин вмешался в ситуацию после выборов губернатора Приморья
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов требует, чтобы президент Путин вмешался в ситуацию после выборов губернатора Приморья, где «происходит криминальный беспредел на выборах».
Зюганов также пообещал провести общероссийскую акцию протеста. Он обвинил краевую избирательную комиссию в том, что она всю ночь фальсифицировала результаты выборов и в этом ей помогали правоохранительные органы.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала направить в регион целую комиссию для сбора фактов нарушений. Она не исключила, что результаты выборов могут быть отменены.
Комментарии17
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mozhem_povtorit 17 сентября 2018 | 12:35
Оппозиция что-то требует у Януковоща? Майдан не пройдёть!
vladimirbelarus 17 сентября 2018 | 12:39
А почему деда Зю не требовал вмешательства, когда Путин фальсифицировал свои собственные выборы, почему поддерживал самоизбранного?
huyt 17 сентября 2018 | 12:59
vladimirbelarus: Да потому, что это не выборы, а фарс. Неужели не понятно, что у этих жуликов и воров выйграть невозможно , как невозможно выйграть у напёрсточника.
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 12:39
А в чем вопрос, дядя Зю? Путин и путеныши уже вмешались- и на стадии отбора и на стадии подсчета голосов. Каково г-а на лопате тебе еще надо- то?
dvdd 17 сентября 2018 | 12:40
Ой, дурак... пусть потребует от волка, чтобы тот больше зайчиков не кушал. Что власть, что "оппозиционные" партии, сплошь - идиоты.
alexakimfaa 17 сентября 2018 | 12:44
Зюганов пошлёт челобитную "царю"?..А почему не в наш, "самый гуманный и справедливый" суд?..А какие надежды лидер КПРФ возлагает на "царя"?..Ведь это отчасти по его вине творятся безобразия при проведении любых выборов в стране..
vlabumur 17 сентября 2018 | 12:47
Зюганов требует, чтобы президент Путин вмешался.
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Так он вмешался еще ночью,успокойся дедушка.
Это нога, кого надо нога!! (с).
tag188 17 сентября 2018 | 12:47
Зюганов также пообещал провести общероссийскую акцию протеста.
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Зюганов Майданом грозит? Примените к нему все меры воздействия, согласно законам, которые напринимали за последние 10 лет в Думе (где Зюганов заседает скоро уже 30 лет).
avk7874 17 сентября 2018 | 12:51
Сколько можно визжать, и создавать видимость борьбы. Сиди уже, получай бакбки, не долго осталось.
tkachov 17 сентября 2018 | 12:53
Дедушка Зю всю жизнь прогибался и вдруг решил выпрямиться ... У него явно стал прогрессировать маразм
vedma2017 17 сентября 2018 | 12:54
Сам нахимичил, сам пусть "вмешивается" ???
Зюганов шутит или он идиот ?
croaker 17 сентября 2018 | 12:55
Путин с удовольствием может пойти навстречу Зюганову и отменить не только итоги выборов,но и сами выборы, сделать регион с прямым назначением губернатора типа в виду особой значимости. Тогда и Зю проглотит, и "ЕР" не пострадает.
stalk25 17 сентября 2018 | 12:56
Как-то избирательно Зю требует вмешательства Путина... А когда винтили и арестовывали на акциях протеста настоящую оппозицию, то этот клоун всегда молчит и будет молчать... Но на губернаторских выборах Приморья КПРФ победили. Увы, это факт.
curious69_ 17 сентября 2018 | 12:57
ВЕРНЫЙ лакей Зюганов что то требует от БАРИНА Путина...... ПОЗОРИЩЕ. Впрочем истинные КОММУНЯКИ всегда были фарисействующими безумными тварями.
nernerr 17 сентября 2018 | 13:03
Путин: Идите в суд.
s011ma 17 сентября 2018 | 13:04
Фантомас разбушевался.
shoorah 17 сентября 2018 | 13:12
Наивный. Такой результат и получился оттого, что Путин вмешался.