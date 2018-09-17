Председатель КПРФ Геннадий Зюганов требует, чтобы президент Путин вмешался в ситуацию после выборов губернатора Приморья, где «происходит криминальный беспредел на выборах».

Зюганов также пообещал провести общероссийскую акцию протеста. Он обвинил краевую избирательную комиссию в том, что она всю ночь фальсифицировала результаты выборов и в этом ей помогали правоохранительные органы.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала направить в регион целую комиссию для сбора фактов нарушений. Она не исключила, что результаты выборов могут быть отменены.