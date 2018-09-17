Минобороны РФ: Ракета, сбившая малазийский Боинг в Донбассе, принадлежала Украине

Ракета, сбившая малазийский Боинг в Донбассе, принадлежала Украине. Об этом сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны, генерал-лейтенант Николай Паршин.

Минобороны утверждает, что установили бортовой номер ракеты – эти сведения имели гриф «совершенно секретно». Видеоматериалы о передвижениях якобы российского «Бука», представленные совместной следственной группой были сфальсифицированы, — утверждают российские военные.