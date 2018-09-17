Питерский Зенит упрочил лидерство в российском чемпионате, после первого поражения Спартака в сезоне.

Зенит решил проблемы уже в первом тайме матча против Оренбурга. Два мяча полузащитника сборной России Александра Ерохина обеспечили результат, хотя после перерыва хозяева один гол отыграли, а в добавленное время могли забить и второй, но вероятности на табло не отображаются — 2:1 в пользу Зенита. Спартак дома уступил Ахмату второй год подряд. В середине первого тайма Ивелин Попов в своей штрафной без особой надобности наступил на ногу сопернику и Родолфо реализовал пенальти. В перерыве Массимо Каррере удалось завести команду. Она задвигалась быстрее и сравняла счет. После подачи углового новый капитан Георгий Джикия точно пробил под перекладину. Тем не менее, с игры Спартак в чемпионате еще не забивал. Хозяева продолжали давить, но уже не с таким желанием и довольно примитивно, более того, пропустили несколько контратак, одну из которых завершил Швец. Отыграться времени уже не было. Точно такой же счет 2:1, но в пользу гостей. После первой неудачи в сезоне, Спартак отстает от лидера уже на пять очков.

Краснодар с крупным счетом 3:0 победил в гостях махачкалинский Анжи.