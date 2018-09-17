Юрий Дудь ушел с должности главного редактора Спортс.ру
Он будет заместителем генерального директора издания. Новый главным редактором стал Александр Аксенов. Кадровые перестановки произошли еще 1 сентября, однако о них объявили только сейчас «из-за самых разных забот и агоний», — так сказал Дудь. На новой должности он будет отвечать за финансовые вопросы.
Юрий Дудь работал главным редактором Спортс.ру с 2011-ого года. В феврале 2017-го он запустил шоу на YouTube в жанре интервью.
Комментарии4
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fessgray 17 сентября 2018 | 12:14
обидно!!! на спортсе много политической правды было! завсегдатаи люто ненавидят Путинета и едроссию ... убрали красиво с повышением ... Новый редактор не даст правду писать! обидно!
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 12:17
Юрий Дудь ушел с должности главного редактора Спортс.ру...
Ни Спортс.ру не видел, ни одного интервью Дудя.
yazva_sibirskaya 17 сентября 2018 | 12:23
rpmcmurphy: И зачем всем рассказывать о том, чего вы не видели? Да мало ли чего вы не видели, нам-то что от вашей ограниченности?
elena_prestar 17 сентября 2018 | 12:40
Опасно в наше время занимать должность, связанную с финансовыми вопросами. Даже верных едросов судят, а что уж говорить про остальных.