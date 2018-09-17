Юрий Дудь ушел с должности главного редактора Спортс.ру...

Он будет заместителем генерального директора издания. Новый главным редактором стал Александр Аксенов. Кадровые перестановки произошли еще 1 сентября, однако о них объявили только сейчас «из-за самых разных забот и агоний», — так сказал Дудь. На новой должности он будет отвечать за финансовые вопросы.

Юрий Дудь работал главным редактором Спортс.ру с 2011-ого года. В феврале 2017-го он запустил шоу на YouTube в жанре интервью.