Жители Приморья намерены требовать пересчета бюллетеней и пересмотра итогов губернаторских выборов

Во Владивостоке уже состоялся митинг по призыву кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, который лидировал во время подсчета голосов, но в последний момент уступил единороссу, исполняющему обязанности губернатора Андрею Тарасенко.

В Центризбиркоме заявили, что итоги голосования в Приморье будут подведены после проверки. ЦИК направляет комиссию в регион. Элла Памфилова не исключила, что результаты выборов будут отменены.