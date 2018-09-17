Жители Приморья намерены требовать пересчета бюллетеней и пересмотра итогов губернаторских выборов
Во Владивостоке уже состоялся митинг по призыву кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, который лидировал во время подсчета голосов, но в последний момент уступил единороссу, исполняющему обязанности губернатора Андрею Тарасенко.
В Центризбиркоме заявили, что итоги голосования в Приморье будут подведены после проверки. ЦИК направляет комиссию в регион. Элла Памфилова не исключила, что результаты выборов будут отменены.
Комментарии10
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podwodnik 17 сентября 2018 | 12:10
Какой пересчёт?! Всё украдено до вас, в том числе и голоса. Ишь взяли манеру царя расстраивать.
tks 17 сентября 2018 | 12:16
podwodnik: Путя поддержал Едираста, нельзя тут слабину давать, ведь это так против Пути получается!
Никакой отмены не будет, это заявляется, чтобы люди не вышли с протестами и время для торгов выиграть.
mozhem_povtorit 17 сентября 2018 | 12:18
podwodnik: Нельзя требовать, это Майдан! КПРФ за Майдан? Лупцевать их тогда дубинками!
tks 17 сентября 2018 | 12:13
Ставлю 5 против одного, что коммуняки продадутся Едрисне и сольют протест людей. Им не впервой это делать. Коммуняка и путорас - братья по крови.
ura_123 17 сентября 2018 | 12:18
Партия жуликов и воров не остановится не перед чем,впрочем мы это видели в начале года при очерёдном переизбрании на ” второй” срок.
ladyirina 17 сентября 2018 | 12:20
Похоже, от страха перед Кремлём администрация Приморья в панике пошла на открытые подлоги, что только ухудшит отношение жителей Приморья к режиму.
tag188 17 сентября 2018 | 12:28
Ну что, "конструктивная" оппозиция из КПРФ, "доконструктивились"?
И чем вы теперь недовольны? Сами же в том числе архитекторы сложившийся системы и есть.
kunst54 17 сентября 2018 | 12:34
Пробирки с мочой поменяли в Сочи спокойненько, а уж бюллетени поменять - это вообще как два пальца... Так что и пересчитывать уже нечего.
vladimirbelarus 17 сентября 2018 | 12:43
Сейчас слово скажет товарищь... маузер: выпустят ОМОН, росквардию и коммунисты по традиции утрутся.
tkachov 17 сентября 2018 | 12:56
Какой пересчёт ? На виселицу фальсификаторов !!!!