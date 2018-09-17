Посольство России пока не располагает информацией о гражданстве двух человек, которые накануне отравились в Солсбери
В полиции уже заявили, что не нашли следов ядовитого вещества «Новичок».
С подозрением на отравление в больницу попали посетители итальянского ресторана. По словам очевидцев, 30-летняя блондинка то и дело выходила из-за стола, потом вызвала бригаду медиков, а у ее 40-летнего спутника якобы случился припадок в туалете.
Прибывшие врачи вызвали полицию. Их насторожили симптомы, которые схожи с проявлениями от отравления «Новичком». Впрочем, уже утром в понедельник правоохранительные органы отметили, что нервнопаралитическое вещество не применялось. Пострадавшие остаются в больнице. Предположительно оба они из России и, возможно, употребляли перед госпитализацией наркотики. Официального подтверждения их гражданства пока нет, говорят в нашем посольстве в Лондоне.
Там также назвали «бурной фантазией» утверждения о новых подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. Газета «Санди Миррор» накануне предположила, что куратором предполагаемых сотрудников ГРУ был некий дипломат из российского посольства, а за ходом операции также присматривал неизвестный врач.
Великобритания обвиняет Кремль в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипалей. Указанные полицией в качестве подозреваемых Руслан Боширов и Александр Петров заявляют о своей непричастности к этому преступлению.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает «заслуживающей доверия» версию о связи Александра Петрова и Руслана Боширова с министерством обороны. Как сказал Песков, «я доверяю словам президента. Они вызывают большее доверие, чем обезличенная информация СМИ о номерах телефонов, принадлежащих военному ведомству». Ранее Путин заявил о том, что ни Петров, ни Боширов не имеют отношения к Минобороны и являются гражданскими лицами.
Комментарии7
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pyco_mypucmo 17 сентября 2018 | 12:08
Посольство России пока не располагает информацией...
Неужели кто-то думает, что, если бы располагало, то поделилось бы? Да врали бы, как обычно.
kochar 17 сентября 2018 | 12:10
А на Лубянке небось хохочут.
kara 17 сентября 2018 | 12:18
про брифинг МО будут новости?
kara 17 сентября 2018 | 12:21
kara: МО РФ сказало, что ракета, то на украину отправилась, и назад не возвращалась.
sg100 17 сентября 2018 | 12:33
> Предположительно оба они из России и, возможно, употребляли перед госпитализацией наркотики.
Так все понятно. Это еще одна пара отравителей. Там в Солсбери еще много неотравленных бомжей осталось, вот и приехали )))
Конан Дойль, Агата Кристи в гробу переворачиваются.. "И это наша полиция????!!!!"
marek 17 сентября 2018 | 12:51
Начался психоз. Пока ещё не массовый. Но запросто посольские могут слечь в Бедламчик.
"Кино и немцы"!
s011ma 17 сентября 2018 | 12:52
Как сказал Песков, «я доверяю словам президента. Они вызывают большее доверие, чем обезличенная информация СМИ о номерах телефонов, принадлежащих военному ведомству». Ранее Путин заявил о том, что ни Петров, ни Боширов не имеют отношения к Минобороны и являются гражданскими лицами.
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Действительно, как можно не доверять. Что там того министерства обороны-то будет! Понятно, он всех сотрудников поименно знает и в лицо. Как, впрочем, и всех граждан России.