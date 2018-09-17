Президент Путин передал министерству экономического развития функции по регулированию туристической отрасли
Президент Путин передал министерству экономического развития функции по регулированию туристической отрасли.
Ранее Ростуризм находился в ведении министерства культуры.
Комментарии6
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sasass 17 сентября 2018 | 11:44
Гниль нельзя перетаскивать с места на место ....
danko1 17 сентября 2018 | 11:45
Полностью взял на себя функции премьера, хотя в экономике круглый идиот.
Оставил Медведеву функцию по закупке канцпринадлежностей.
trans 17 сентября 2018 | 11:45
Ранее чинуши из министерства культуры два года брали взятки и подарки от египетских чиновников, обещая им открыть Египет для россиян. Сейчас два года это же самое будут делать чинуши из министерства экономического развития.
condor00 17 сентября 2018 | 11:49
А надо было Министерству обороны. Теперь там обозначают маршруты и топчут тропы.
cromwel 17 сентября 2018 | 11:56
Теперь Минэкономразвития ответит за наших туристов Петрова и Башврова!
curhatuy6 17 сентября 2018 | 11:58
Нуууууу!!! Теперь и Гадюкино обложат туристическим сбором.
Туризм в РФ единственный в мире. По дороговизне, с полным отсутствием сервиса:)))