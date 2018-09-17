Посольство РФ пока не получило подтверждения того, что пострадавших в результате отравления в Солсбери – граждане РФ

Российское посольство в Великобритании пока не получило подтверждения того, что двое пострадавших в результате отравления в ресторане Солсбери – российские граждане. Об этом «Интерфаксу» сказали в дипмиссии. Дипломаты подчеркнули, что незамедлительно связались с правоохранительными органами в Лондоне, а также с полицией графства Уилтшир.



Накануне стало известно, что полицейские оцепили район, прилегающий к одному из ресторанов в Солсбери. Власти подчеркивали, что речь идет о мерах предосторожности, принятых после того, как двум посетителям – мужчине и женщине – стало плохо. Полиция объявила, что это происшествие не связано с веществом «Новичок», которое, как утверждают британские власти, применялось против Сергея и Юлии Скрипалей.