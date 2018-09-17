Посольство РФ пока не получило подтверждения того, что пострадавших в результате отравления в Солсбери – граждане РФ
Российское посольство в Великобритании пока не получило подтверждения того, что двое пострадавших в результате отравления в ресторане Солсбери – российские граждане. Об этом «Интерфаксу» сказали в дипмиссии. Дипломаты подчеркнули, что незамедлительно связались с правоохранительными органами в Лондоне, а также с полицией графства Уилтшир.
Накануне стало известно, что полицейские оцепили район, прилегающий к одному из ресторанов в Солсбери. Власти подчеркивали, что речь идет о мерах предосторожности, принятых после того, как двум посетителям – мужчине и женщине – стало плохо. Полиция объявила, что это происшествие не связано с веществом «Новичок», которое, как утверждают британские власти, применялось против Сергея и Юлии Скрипалей.
Комментарии10
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nds_01 17 сентября 2018 | 11:39
На BBC News сообщают, что, со слов очевидцев, плохо стало мужчине 40 лет, а его спутница (примерно 30-ти лет) подняла истерику. Предполагают, что именно мужчина - "руссо туристо". Оба были госпитализированы, чтобы пройти более детальное обследование.
sg100 17 сентября 2018 | 12:01
nds_01:
МУжчина отравился овсянкой, не иначе. Утром слегка выпил стакан водки, перед кафе поллитра в качестве аперетива. Там заказал литр себе со спутницей. А когда принесли овсянку - стало плохо. Не ешьте в англии овсянку, а в России - овсянное печенье! ))
А еще лучше туда вообще не ездить ...
haldey 17 сентября 2018 | 11:41
Давненько мы никого в Солсбери не травили)))
Так там уже все померли, все сознательное население, кот, свинки и бомжиха...
А у нас коты с бомжихами умирают? Давайте все эти смерти повесим на Терезу))) Найти пару британских туриста и объявить их агентами МИ6)))
polikarpich 17 сентября 2018 | 12:02
haldey: Ну, объяви. Посмеёмся. Клоуны сейчас рулят в РФ.
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 11:49
Скрипалей там больше нет, агентов ГРУ тоже нет, кота убили, а отравления есть. И виноваты во всём русские...
zik14 17 сентября 2018 | 11:51
В этом паганом городишке есть еще кто-то не отравленный?)))
ura_123 17 сентября 2018 | 12:00
Англичане ещё вчера по русски сказали что отравился народ не новичком)))
polikarpich 17 сентября 2018 | 12:06
ura_123: Пропукинцев это не вставляет. Им именно про "Новичок" нужно. Тогда они зайдутся в изобличительном сладком экстазе, будет много частушек под звон балалайки и пиликанье гармошки.
ura_123 17 сентября 2018 | 12:15
polikarpich: Ну так гей-патрики уже тут как тут,за ” вставлением ” ))))
neon999 17 сентября 2018 | 12:07
Говоря "не получили подтверждения" следует указать и источник утвердения: с чего бы вообще
подтвержать то, что никто как бы и не утверждал ?
Какой-то совковый стиль: СМИ полемизируют с точкой зрения, которая перед этим в СМИ не была озвучена.
И что тут нужно читать между строк ?