В ЕСПЧ подана первая жалоба на задержание участника акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября

В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба на задержание участника акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Жалобу подала 22-летняя сотрудница штаба Навального в Красноярске Мария Маковозова. Ее задержали за три дня до несогласованного митинга и отправили под арест на 10 суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия, — сообщают «Ведомости».