В ЕСПЧ подана первая жалоба на задержание участника акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября
В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба на задержание участника акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Жалобу подала 22-летняя сотрудница штаба Навального в Красноярске Мария Маковозова. Ее задержали за три дня до несогласованного митинга и отправили под арест на 10 суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия, — сообщают «Ведомости».
Комментарии6
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veniy_diktov 17 сентября 2018 | 11:39
Я думал, что у этой Мудивозовой 22 года рабочего стажа, а оказалось, что ей 22 года от роду и не одного дня рабочего стажа! Вот такие дармоеды и рвутся во власть, чтобы не работая получать в 22 года пенсии министров!
Работать нужно таким дармоедам, чтобы пенсионерам легче было жить, а не ходить по митингам за госдеповское бабло!
shadowgabriel 17 сентября 2018 | 12:23
veniy_diktov: Ты, едва вылупившийся пригожинский щенок, занят единственной работой: лизать власть во все углы. Не дожить тебе до пенсии, ох, не дожить...
galina6837 17 сентября 2018 | 12:24
veniy_diktov: Работать нужно таким дармоедам, чтобы пенсионерам легче было жить, а не ходить по митингам за госдеповское бабло!
Фамилии этих пенсионеров забыл написать
ewlada 17 сентября 2018 | 13:16
veniy_diktov: Уработались? Отдохните. Госдеповское бабло Вам в глотку.
pionerka Зинаида Сацкая 17 сентября 2018 | 11:49
Дорого нам обходятся "космонавты". Сначала на наши налоги хорошо живут и на пенсии выходят в цветущем возрасте , а потом еще из наших налогов и за их "законные" действия пострадавшим платить.
ewlada 17 сентября 2018 | 13:14
Анекдот: в России запрещается отстаивать права граждан. Дожили.