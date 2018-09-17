Москалькова: Органы ФСИН не применяли противоправные методы как крымскому активисту Владимиру Балуху
Органы ФСИН не применяли противоправные методы как крымскому активисту Владимиру Балуху, — утверждает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что лично перепроверяла эту информацию, в том числе, видеозаписи. По словам Москальковой, это Балух допустил нарушение правил и условия содержания под стражей: пытался сломать двери, вел себя вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН. Это тоже зафиксировали видеокамеры.
Как напоминает «Интерфакс», Владимир Балух приговорен к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел. По данным СМИ, заключенный держит голодовку с 14 марта. Адвокат Ольга Динзе рассказала, что ее подзащитный чувствует себя плохо.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 11:36
Сразу видно, что смысл деятельности этой бабы-генеральши состоит в том, чтобы отмазывать мильтонов, чекистов и вертухаев от их преступлений против граждан России.
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 11:38
Ну да, крыша как крыша.
zemljanka 17 сентября 2018 | 12:05
Бездушная мутанта не имеет ничего общего с человеком.
Свободу Сенцову!
kottigr1 17 сентября 2018 | 11:36
ФСИН можно верить как Путину ?
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 11:46
Голодающий вёл себя вызывающе. Беззувучно ругался на сотрудников, при попытке встать с кровати грхнулся на дверь, чем повредил её, при этом чуть насмерть не зашиб тюремную сестру, дремлющую за стенкой.
cromwel 17 сентября 2018 | 11:54
Разумеется не применяли. Они бы никогда так не поступили. Ведь они на страже ЗАКОНА!
Милиционеры это святые люди с глазами ангелов и нимбом над головой.
mamiluk 17 сентября 2018 | 11:58
Действительно-органы ФСИН не применяли по отношению В.Балуха...противоправных мер...они лишь использовали "методы устрашения третьей степени"...
neon999 17 сентября 2018 | 12:01
Хотя бы минимальный уровень критицизма и сомнений в наиболее сомнительных случаях
журналистам ЭМ необходим. Мало ли что Москалькова там сказала - она же все время врет.
Некритичность к словам упырей превращает СМИ просто в рупор их пропаганды.
ura_123 17 сентября 2018 | 12:02
”А Сенцов даже поправился на несколько килограмм!”(с) Москалькова
yuriyp 17 сентября 2018 | 12:04
Права москалькова! ФСИН просто не может применять незаконные методы, т.к. согласно закона они могут делать со своими гражданами все, что угодно...
grazschdanin 17 сентября 2018 | 12:12
По словам Москальковой, это Балух допустил нарушение правил и условия содержания под стражей: пытался сломать двери, вел себя вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН. Это тоже зафиксировали видеокамеры.
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Это тот, что начал голодовку раньше Сенцова?
Голодает с 19 марта...
Через 2 дня будет 6 месяцев...
Полгода...
И при этом двери ломает...
testmeter 17 сентября 2018 | 12:26
grazschdanin: Ох, бубочка... Хреново ты работаешь. Подводишь уважаемого Евгения Викторовича. А знаешь, какие "правовые" методы ФСИНовцы к таким как ты "гражданам" применяют?
grazschdanin 17 сентября 2018 | 12:32
testmeter: Вы мне про о.Змеиный с оттяпанным у Украины шельфом так и не ответили.
А уже лезете Балуха защищать. Он полгода голодовку держит и при этом двери ломает. Чё его защищать то?
А вот Савченко не слышно. Жива ли? Может Надю будете защищать? Томится ведь в застенках лётчица!
johnywalker 17 сентября 2018 | 12:16
Анекдот №6088
Маленькая девочка сидит в песочнице, крепко держит орущую кошку и медленно выщипывает из неё волосок за волоском. Подходит к ней мужик:
- Девочка, ты что, не любишь животных?!
Девочка, не поднимая глаз, сквозь зубы:
- Да я и людей, в общем-то, не очень…
testmeter 17 сентября 2018 | 12:22
"Органы ФСИН не применяли противоправные методы" /// Имеют право...
vladimir1967 17 сентября 2018 | 12:24
Конечно в пытках для госпожи генеральши нет ничего противоправного. Пока ее не пытают.
ewlada 17 сентября 2018 | 13:23
Москалькова туго знает, кому обязана, правда, если следовать Конституции, путает.