Москалькова: Органы ФСИН не применяли противоправные методы как крымскому активисту Владимиру Балуху

Органы ФСИН не применяли противоправные методы как крымскому активисту Владимиру Балуху, — утверждает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что лично перепроверяла эту информацию, в том числе, видеозаписи. По словам Москальковой, это Балух допустил нарушение правил и условия содержания под стражей: пытался сломать двери, вел себя вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН. Это тоже зафиксировали видеокамеры.

Как напоминает «Интерфакс», Владимир Балух приговорен к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел. По данным СМИ, заключенный держит голодовку с 14 марта. Адвокат Ольга Динзе рассказала, что ее подзащитный чувствует себя плохо.