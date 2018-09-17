Окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморья будут подведены только после проверки Центризбиркома

ЦИК направляет комиссию в регион для сбора фактов, — сказала в прямом эфире «Эха Москвы» глава комиссии Элла Памфилова. Она не исключила, что результаты выборов могут быть отменены. Памфилова призвала кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко отказаться от голодовки и представить ВЦИК факты возможных нарушений.

Ищенко лидировал во время подсчета голосов, опережая своего конкурента от «Единой России» на 6%. Однако после обработки 99% протоколов, на первом месте оказался «единоросс». Коммунисты заявляют о фальсификациях в четырех районах.