Окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморья будут подведены только после проверки Центризбиркома
ЦИК направляет комиссию в регион для сбора фактов, — сказала в прямом эфире «Эха Москвы» глава комиссии Элла Памфилова. Она не исключила, что результаты выборов могут быть отменены. Памфилова призвала кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко отказаться от голодовки и представить ВЦИК факты возможных нарушений.
Ищенко лидировал во время подсчета голосов, опережая своего конкурента от «Единой России» на 6%. Однако после обработки 99% протоколов, на первом месте оказался «единоросс». Коммунисты заявляют о фальсификациях в четырех районах.
Комментарии15
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kryimzdick 17 сентября 2018 | 11:33
Подведут как надо. А то странно будет, в одних регионах печень по асфальту, а в других такая демократия - выбирай, кого хочешь. Это развал России.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 11:39
ЦИК направляет комиссию в регион для сбора фактов, — сказала в прямом эфире «Эха Москвы» глава комиссии Элла Памфилова...
В любом случае, чем бы не закончилась проверка, председателя избирательной комиссии Приморского края необходимо сегодня снять с должности.
bugatti 17 сентября 2018 | 11:52
rpmcmurphy: дурачок пригожинский , так начальника комиссии назначила Панфилова Юа ее назначил Путин Вот и надо снять Путина
Самое смешное, что приморье послало Путина и его кандидата на три буквы..а с экранов говорят что народ его любит))
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 11:41
Обычная затяжка времени- "а там как- нибудь да рассосется". По существу же- прямой вооруженный захват местной власти бандой Путина.
Хутинскую банду- на пуй.
serge_moro 17 сентября 2018 | 11:41
kryimzdick: Честный человек -это лютый враг и нацпредатель этой никчемной ,воровской и убогой власти. Быть вором намного почетнее для них. А если ты еще ко всему не только вор,а и убийца тогда тебе дадут все блага и героя России. Классная страна ,выстроенная ворами и убийцами. Второй нет не было и по-видимому никогда не будет.
nikolaitschi 17 сентября 2018 | 11:40
Не удалось передать фабрики крестьянам, а землю рабочим?
jamba 17 сентября 2018 | 11:45
Требуется время, чтобы договориться с т.н. "коммуняками" о плате за сдачу;))))))))))))))))
protoukrop 17 сентября 2018 | 11:45
Власть убаюкивает возмущенный народ - не голодайте, и вообще не протестуйте, пока мы неизвестно до какого времени следы преступления заметать будем.
nina51 17 сентября 2018 | 11:53
Отменят, а затем дожмут.
rasterzayka 17 сентября 2018 | 12:00
Больше ада! Я лично щетаю, шо таки жизненно необходимо обвинить в столь грубой фальсификации никого иного как украинские ДРГ.
jetsam 17 сентября 2018 | 12:00
с самого начала было странно, что побеждает не дважды
хваленный путеном а коммуняка. странно.
но мы извлекли уроки выборов трампа - побеждает не тот,
у которого больше голосов, а тот - у кого толще выборщик!
sasass 17 сентября 2018 | 12:01
ЧП в Приморье - кандидат власти об...ся ,едет глава ЦИК убирать
ura_123 17 сентября 2018 | 12:05
Напёрсточники от партии жуликов и воров)))
pusin_patriot 17 сентября 2018 | 12:05
Причем тут ЦИК? Когда он первый же в подозреваемых в фальсификациях.
Проводите пересчет по спорным участкам с комиссией от обеих сторон, ведь это так просто, есть разногласия? Комиссия и пересчет. А по итогу там реально жрать баланду на пару годиков особо отличившихся в прямой фальсификации.
Ведь это всё так просто, но никто ничего делать не будет.
ЦИК проштампует нужное Кремлю решение и фальсификат усядется жопой управлять целым регионом России.
kochar 17 сентября 2018 | 12:07
"...ЦИК направляет комиссию в регион для сбора фактов, — сказала в прямом эфире «Эха Москвы» глава комиссии Элла Памфилова..."
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Не комиссию надо отправлять госпожа Элла Памфилова,а конвой.