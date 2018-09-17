Еженедельник Time второй раз за год меняет владельца. Миллиардер Марк Бениофф приобрел издание почти за 200 миллионов долларов.

В конце позапрошлого года долг издательства Time оценивался в полтора миллиарда долларов. Капитализация сокращается под влиянием прогнозов относительно будущего печатных медиа. В январе проблемный актив с почти вековой историей приобрела за почти три миллиарда доллларов медийная корпорация Meredith, которая вскоре после покупки отказалась от новостных и спортивных брендов издательства, напоминает РБК.

Теперь у легендарного журнала опять появился новый собственник. Всего за 190 миллионов долларов Time купил вместе с супругой гендиректор корпорации Salesforce, предоставляющий платформу для разработки приложений, Марк Бениофф.

В редакционной политике владельцы участвовать не будут. Сделку закроют в течение месяца. Бывший собственник потратит средства на погашение долгов.

Time известен на весь мир своими рейтингами, напоминают «Ведомости». Одним из самых популярных является «Человек года». На обложке в разные годы появлялись Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Владимир Путин.