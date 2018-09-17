Еженедельник Time второй раз за год меняет владельца
Еженедельник Time второй раз за год меняет владельца. Миллиардер Марк Бениофф приобрел издание почти за 200 миллионов долларов.
В конце позапрошлого года долг издательства Time оценивался в полтора миллиарда долларов. Капитализация сокращается под влиянием прогнозов относительно будущего печатных медиа. В январе проблемный актив с почти вековой историей приобрела за почти три миллиарда доллларов медийная корпорация Meredith, которая вскоре после покупки отказалась от новостных и спортивных брендов издательства, напоминает РБК.
Теперь у легендарного журнала опять появился новый собственник. Всего за 190 миллионов долларов Time купил вместе с супругой гендиректор корпорации Salesforce, предоставляющий платформу для разработки приложений, Марк Бениофф.
В редакционной политике владельцы участвовать не будут. Сделку закроют в течение месяца. Бывший собственник потратит средства на погашение долгов.
Time известен на весь мир своими рейтингами, напоминают «Ведомости». Одним из самых популярных является «Человек года». На обложке в разные годы появлялись Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Владимир Путин.
Комментарии2
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sg100 17 сентября 2018 | 11:10
Свободная пресса! Свободная пресса! ... )))
Пошла по рукам "свободная" пресса... Кто девочку ужинает, тот ее и танцует..
polsan 17 сентября 2018 | 11:14
sg100: расскажи тролль, кто тебя ужинает всего за 11-80 и все узнают, кто тебя танцует! )))