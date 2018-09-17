Владельцы смартфонов в России получат возможность удалять на устройствах почти все предустановленные приложения
Такой законопроект предлагает принять Федеральная антимонопольная служба.
Работу над новым законом планируют завершить к апрелю следующего года. Пока же создаются рабочие групп при экспертном совете ФАС. В том числе и та, которая займется вопросом удаления предустановленных программ, рассказали РБК в антимонопольном ведомстве. Все это является частью «дорожной карты» Национального плана по развитию конкуренции. Закон, который предлагает подготовить ФАС, должен обязать разработчиков приложений снять ограничения на их удаление.
Такие программы, как поясняют в свою очередь эксперты, устанавливаются на телефон производителем. Они могут быть как напрямую связаны с функционалом самих аппартов, вроде отправки сообщений, или звонков, так и просто «навязываться» теми, кто их написал. Вроде часов, проигрывателя музыки или сервиса «Здоровье» у iPhone. От них не зависит работа смартфона, но сейчас без изменения прошивки и взлома аппарата удалить их не получится. Чаще всего производители используют эти приложения для рекламы своих продуктов, говорят аналитики.
Ранее ФАС оштрафовала Google по жалобе «Яндекса» из-за ограничений на установку мобильных приложений от других компаний, кроме американского гиганта.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 11:13
Можно ли будет удалять со смартфонов Android и iOs и устанавливать на них нашу военно-патриотическую операционную систему?
gonduras_on_colima 17 сентября 2018 | 11:16
// Все это является частью «дорожной карты» Национального плана по развитию конкуренции. //
На путирастах пробы негде ставить, а хотят быть святее папы римского.
70% экономики в руках государства, причём самого воровского в истории человечества, но поди ж ты - дорожная карта, развитие конкуренции.
И вообще, как они это представляют на практике?
Удаление всех приложений от производителя цепляет архитектуру если не системы, то фирменной оболочки точно.
И что, из-за какой-то феодальной помойки будут всё переделывать?
И как это будет выглядеть?
Выбираешь в настройках Бельгию, предустановленное не удаляется, а если Роиссю, то гуляй, рванина?
Видимо, эти путлодикари не в курсе, что такое глобальные версии - во всём копируют недофюрера, вплоть до умения работать на смартфонах.
И да, если андроидщики могут на счёт этого цирка почесать репу, то огрызки только покрутят пальцем у виска.
polsan 17 сентября 2018 | 11:23
Пошумят, пошумят и позабудут! ))
kottigr1 17 сентября 2018 | 11:26
mikhail_spb_: Странно, а что до разрешения мешало россиянам удалять приложения ?
polsan 17 сентября 2018 | 11:31
kottigr1: Не все приложения, средствами самой системы и не только россияне не могли удалять. У меня тоже такие есть их немного. Теоретически их можно удалить, для этого необходимо, проделать определённые манипуляции, о чём можно прочитать в сети, Однако после этого ваш телефон уже не будет гарантийным.
mikluho_m 17 сентября 2018 | 11:18
"KingRoot" - и не почти все, а ВСЕ можно удалить.
Хоть само ядро нна... ))
gonduras_on_colima 17 сентября 2018 | 11:24
mikluho_m: Ядро - зачем лезть так далеко, вернее, глубоко.
Вот какая-нить ватная домохозяйка чпокнет приложение-звонилку или контакты.
Что дальше делать? Искать в гугл-плее?
А его там не будет, т.к. эти приложения привязаны к конкретной конфигурации телефона, и на каждую модель они другие.
В общем, путирастов борьба с Телеграмом, в которой они предсказуемо облажались, ничему не научила.
И да, если какой-то производитель ради Роисси на такое пойдёт, то цена телефона с русскоязычной прошивкой будет заметно выше.
Ведь известно, что за все извращения нужно хорошенько доплачивать.
forward 17 сентября 2018 | 11:30
Затроллить весь мир! Вот наша цель!