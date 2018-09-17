Владельцы смартфонов в России получат возможность удалять на устройствах почти все предустановленные приложения

Такой законопроект предлагает принять Федеральная антимонопольная служба.

Работу над новым законом планируют завершить к апрелю следующего года. Пока же создаются рабочие групп при экспертном совете ФАС. В том числе и та, которая займется вопросом удаления предустановленных программ, рассказали РБК в антимонопольном ведомстве. Все это является частью «дорожной карты» Национального плана по развитию конкуренции. Закон, который предлагает подготовить ФАС, должен обязать разработчиков приложений снять ограничения на их удаление.

Такие программы, как поясняют в свою очередь эксперты, устанавливаются на телефон производителем. Они могут быть как напрямую связаны с функционалом самих аппартов, вроде отправки сообщений, или звонков, так и просто «навязываться» теми, кто их написал. Вроде часов, проигрывателя музыки или сервиса «Здоровье» у iPhone. От них не зависит работа смартфона, но сейчас без изменения прошивки и взлома аппарата удалить их не получится. Чаще всего производители используют эти приложения для рекламы своих продуктов, говорят аналитики.

Ранее ФАС оштрафовала Google по жалобе «Яндекса» из-за ограничений на установку мобильных приложений от других компаний, кроме американского гиганта.