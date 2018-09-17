В Перми задержан главный редактор сайта Properm.ru Владислав Аскариди. Его отвезли в отдел полиции в Ленинском районе, чтобы составить протокол по статье 19.3 – неповиновение сотруднику полиции. Аскариди связал свое задержание с акцией против повышения пенсионного возраста, которую 9 сентября в Перми провели сторонники Алексея Навального. Аскариди снимал митинг на камеру телефона.