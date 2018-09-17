В Перми задержан главный редактор сайта Properm.ru Владислав Аскариди
В Перми задержан главный редактор сайта Properm.ru Владислав Аскариди. Его отвезли в отдел полиции в Ленинском районе, чтобы составить протокол по статье 19.3 – неповиновение сотруднику полиции. Аскариди связал свое задержание с акцией против повышения пенсионного возраста, которую 9 сентября в Перми провели сторонники Алексея Навального. Аскариди снимал митинг на камеру телефона.
Комментарии6
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mikluho_m 17 сентября 2018 | 11:14
О, великий сотрудник полиции, о прекрасный и могущественный, повинуюсь тебе, о величайший из великих!! Клянусь тебе в верности до последнего вдоха!! Аминь.
rom8883 17 сентября 2018 | 11:15
В таких случаях забывают добавить "Законному требованию" сотрудника полиции.
veniy_diktov 17 сентября 2018 | 11:19
.. задержан гражданин Аскариди (Глист - настоящая фамилия задержанного)...
Привычка ковыряться в жопе не покидает наших оппов, вот это и есть итог его деятельности.
buzukin1905 17 сентября 2018 | 11:20
Ну и фамилие, мля! Только посочувствовать очередному опальному къе.енематографисту - если это не пселдонэйм, канешна :)
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 11:24
"аскариды" это как бы глисты, которые в жопе копошатся.. Мдя..
permsky_valenok 17 сентября 2018 | 11:30
Эту акцию умудрились как-то заметить?