Результаты выборов в Приморье могут быть отменены
Этого не исключила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Центризбирком направит комиссию в Приморье для сбора фактов о возможных нарушениях, — добавила Памфилова.
КПРФ опротестует результаты выборов губернатора в Приморье и представит в избирком Приморья и в ЦИК доказательства фальсификаций во втором туре. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.
«КПРФ собирается опротестовать результаты выборов в Артеме, Уссурийске, Находке и советском районе Владивостока. В данный момент наш кандидат Андрей Ищенко едет подавать в суд иск об отмене выборов на этих 4-х участках», — рассказал он.
А.Ющенко подчеркнул, что КПРФ представит в ЦИК и краевую комиссию все материалы. «Как вообще можно было в прямом эфире все с ног на голову перевернуть? На 5% оставшихся для подсчета бюллетеней 40 тысяч голосов с одной стороны перелетело в другую. Сейчас заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин летит туда с доказательствами», — отметил он.
Как уточнил А.Ющенко, на финальной стадии подсчета голосов с участков в этих городах убрали всех представителей КПРФ. «Мы требовали, чтобы нам выдали протокол, который до сих пор не получен. Это вообще против всех понятий закона и элементарной логики. В ответ они вызывали пожарных. Это провокация против всей выборной системы страны», — заявил он. А.Ющенко подтвердил, что кандидат на пост губернатора Андрей Ищенко намерен вести бессрочную голодовку.
Он также добавил, что в 18.00 на центральной площади Владивостока состоится народный сход.
В Кремле следят за ситуацией с выборами в Приморье, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он призвал ориентироваться на заявления из Центризбиркома.
Комментарии25
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kryimzdick 17 сентября 2018 | 11:03
Эллочке никто не даст ничего отменять, не для того махинации устраивали, чтобы отменять и майдан устраивать. Осмелеет народ, возомнит о себе, Никаких уступок не будет, коммуняки попетушатся и утихнут.
neburzhui2 17 сентября 2018 | 11:12
Под суд фальсификаторы пойдут.
polsan 17 сентября 2018 | 11:26
neburzhui2: Может они все там вместе с коммунистами участвовали в этом спектакле?! )) Если это так то мы никогда не узнаем правды! )
vinidbi 17 сентября 2018 | 11:14
kryimzdick: Почему? могут и отменить, только на вот на перевыборах уж точно с большим отрывом у них победит это толстое едросоское чудо!!!
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 11:15
Сейчас власть реализует метод "затянуть, а там, глядишь, и рассосется". Метод используется- здесь и сейчас- для прикрытия методики того, что по факту является силовым захватом власти путинской бандой.
Хутина и его банду- на пуй.
danko1 17 сентября 2018 | 11:04
Что в Кремле скажут, то их холуйка Эллочка и озвучит.
Нет у нас выборов и с этой властью бандитов их не будет.
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 11:05
Люди! Надо быстрее - пока приморский коммунист не успел умереть от бессрочного голода!
edyunia 17 сентября 2018 | 11:10
platonnekafrin: \\приморский коммунист\\
Этот коммунист давеча обещал проводить политику Путина, в случае его победы на выборах, теперь-же не хочет проводить политику Президента, как это понимать?
danko1 17 сентября 2018 | 11:21
edyunia: Дело не в том, что из филиала ЕР во власть попадают, а в том, что Кремль не желает признать поражение ЕР и сво
edyunia 17 сентября 2018 | 11:28
danko1: \\Дело не в том\\
Дело в следующем: хоть тушкой, хоть чучелом, - но во власть. А коммунист, если ещё будет вы€б...ваться, то его и из партии пошлют.
mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 11:10
Ничего нельзя исключать, ибо неизвестно, к какому решению придёт нацдилер после тяжёлых, многочасовых размышлений.
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 11:24
mikhail_spb_: Размышления у него может и долгие, а результатов два: убить или купить.
piter_ug 17 сентября 2018 | 11:12
А может даже и правильно, что побеждают краснюки.
Первое, что они должны сделать - направить местную ылиту едропутов на восстановление ГУЛАГов для себя и будущего поступления из центра.
kryimzdick 17 сентября 2018 | 11:21
piter_ug: ага, отнимут дворцы и усадьбы и отдадут детям беспризорным
sredniy_klass 17 сентября 2018 | 11:12
Удобное решение. На нет и суда нет. ВРИО останется на полгодика, а потом - новые выборы пройдут без сучка без задоринки...
wokal 17 сентября 2018 | 11:16
Могут быть отменены , смотря сколько народу выйдет протестовать если мало то нет
ivan14 17 сентября 2018 | 11:17
Результаты отменят выборы перепроведут извлекут уроки исправятся и утвердят заново , мы это проходили . Вертикаль подстраивается под запросы населения , совершенствуется
dominator13 17 сентября 2018 | 11:18
какая разница кто будет?это все понты!Ищенко такая же крыса.Приморью от этого не холодно не жарко
drgonish 17 сентября 2018 | 11:18
[Результаты выборов в Приморье могут быть отменены]
РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья набирает 51,61% голосов избирателей, он лидирует с отрывом чуть менее чем 6%, сообщает избирком.
95.10% посчитано.
Осталось посчитать 4.90%
Кандидат от КПРФ опережает ЕР более, чем на 5%.
5% > 4.90%
Зачем отменять результаты, когда они очевидны?
Просто надо назвать правильного победителя.
zolingen 17 сентября 2018 | 11:21
Не верю никому. Вполне допускаю, что вся эта движуха была сознательно, подчеркнуто очевидно и явно хамски , с согласия всех сторон организована с целью отвлечь электорат от реально важной проблемы. Грабежа пенсионеров.
lager23 17 сентября 2018 | 11:22
кремляди за последние 6 лет загнали страну в такое дерьмо, что иногда начинаешь сомневаться, что её можно вытащить оттуда целиком и невредимой... жаль.
Они воруют не только деньги и время жизни людей, эти упыри с каждым днём истощают возможности для восстановления России!
neitral_n 17 сентября 2018 | 11:23
А виновных в махинациях руководителей УИК - посадить за подтасовку в соответствии с законом! Тогда и другие жидко обделаются. И процесс пойдет в российских реалиях! И США тут уж будут не при чём!
cromwel 17 сентября 2018 | 11:24
У нас все выбооы при режиме проходили по таким схемам фальсификации. Сейчас власть очканула, чуть откатит назад. А потом все вернется.
vvs7651 17 сентября 2018 | 11:25
Не отменять сами выборы.
А отменить явно фальсифицированные результаты и объявить Ющенко победителем!
sagen 17 сентября 2018 | 11:32
В лагере смена белья - первый барак меняется со вторым, третий с четвертым.