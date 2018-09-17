[Результаты выборов в Приморье могут быть отменены]

Этого не исключила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Центризбирком направит комиссию в Приморье для сбора фактов о возможных нарушениях, — добавила Памфилова.



КПРФ опротестует результаты выборов губернатора в Приморье и представит в избирком Приморья и в ЦИК доказательства фальсификаций во втором туре. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

«КПРФ собирается опротестовать результаты выборов в Артеме, Уссурийске, Находке и советском районе Владивостока. В данный момент наш кандидат Андрей Ищенко едет подавать в суд иск об отмене выборов на этих 4-х участках», — рассказал он.

А.Ющенко подчеркнул, что КПРФ представит в ЦИК и краевую комиссию все материалы. «Как вообще можно было в прямом эфире все с ног на голову перевернуть? На 5% оставшихся для подсчета бюллетеней 40 тысяч голосов с одной стороны перелетело в другую. Сейчас заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин летит туда с доказательствами», — отметил он.

Как уточнил А.Ющенко, на финальной стадии подсчета голосов с участков в этих городах убрали всех представителей КПРФ. «Мы требовали, чтобы нам выдали протокол, который до сих пор не получен. Это вообще против всех понятий закона и элементарной логики. В ответ они вызывали пожарных. Это провокация против всей выборной системы страны», — заявил он. А.Ющенко подтвердил, что кандидат на пост губернатора Андрей Ищенко намерен вести бессрочную голодовку.

Он также добавил, что в 18.00 на центральной площади Владивостока состоится народный сход.

В Кремле следят за ситуацией с выборами в Приморье, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он призвал ориентироваться на заявления из Центризбиркома.