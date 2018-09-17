Движение «Голос» зафиксировало многочисленные нарушения во втором туре выборов губернатора Приморья. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета движения «Голос» Роман Удот.

«Мы вели хронику дня голосования, работала карта нарушений. Когда оставалось посчитать меньше 3% голосов, начали происходить чудеса. Появились участки, где 100% голосов якобы было отдано за «Единую Россию» или где было 96% явки за «Единую Россию». Появились видео, как во время подсчета голосов людей удаляли какие-то специальные службы — например, люди в противогазах, которые представились пожарными», — рассказал он.

Кроме того, «Голос» располагает скринами, на которых видно, как «в какой-то момент у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко исчезает 5 голосов, а у его противника – единоросса Андрея Тарасенко появляется порядка 13 тысяч». «То есть это переписывание протоколов, удаление наблюдателей, невключение камер, удаление КОИБов, которые до сих пор никто не знает, как обмануть. Все это говорит о спланированной акции», — отметил Р.Удот.

Он обратил внимание, что до последнего момента кандидат от «Единой России» отставал от своего оппонента на 5-7% голосов, а затем вдруг вырвался вперед. «Такого, с точки зрения математики, быть не может. Эти результаты, безусловно, должны быть оспорены, так как все свидетельствует о том, что на избирательных участках Приморья произошло преступление», — отметил Р.Удот.

В движении «Голос» также считают, что правоохранительные органы должны провести расследование случившегося. «Кроме того, нужно пересчитать голоса, если будут сомнения в валидности бюллетеней, или провести выборы заново», — заключил Р.Удот.