Движение «Голос» зафиксировало многочисленные нарушения во втором туре выборов губернатора Приморья
Движение «Голос» зафиксировало многочисленные нарушения во втором туре выборов губернатора Приморья. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета движения «Голос» Роман Удот.
«Мы вели хронику дня голосования, работала карта нарушений. Когда оставалось посчитать меньше 3% голосов, начали происходить чудеса. Появились участки, где 100% голосов якобы было отдано за «Единую Россию» или где было 96% явки за «Единую Россию». Появились видео, как во время подсчета голосов людей удаляли какие-то специальные службы — например, люди в противогазах, которые представились пожарными», — рассказал он.
Кроме того, «Голос» располагает скринами, на которых видно, как «в какой-то момент у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко исчезает 5 голосов, а у его противника – единоросса Андрея Тарасенко появляется порядка 13 тысяч». «То есть это переписывание протоколов, удаление наблюдателей, невключение камер, удаление КОИБов, которые до сих пор никто не знает, как обмануть. Все это говорит о спланированной акции», — отметил Р.Удот.
Он обратил внимание, что до последнего момента кандидат от «Единой России» отставал от своего оппонента на 5-7% голосов, а затем вдруг вырвался вперед. «Такого, с точки зрения математики, быть не может. Эти результаты, безусловно, должны быть оспорены, так как все свидетельствует о том, что на избирательных участках Приморья произошло преступление», — отметил Р.Удот.
В движении «Голос» также считают, что правоохранительные органы должны провести расследование случившегося. «Кроме того, нужно пересчитать голоса, если будут сомнения в валидности бюллетеней, или провести выборы заново», — заключил Р.Удот.
Комментарии10
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motooppic 17 сентября 2018 | 10:47
пусть это движение Голос идет в ж*пу! Наркоманы конченные, а не движение...
danko1 17 сентября 2018 | 10:51
Фальсификации на выборах- это гос. переворот.
Такие же фальсификации и на выборах Путина давно идут.
И когда за это будут не ордена давать, а реальные уголовные сроки в соответствии с УК?
mnk42 17 сентября 2018 | 11:28
motooppic: Не суди по себе!
kochar 17 сентября 2018 | 10:51
Надо аннулировать все выборы губернаторов!
Это были не выборы,а назначения .
johnywalker 17 сентября 2018 | 10:52
Таким же образом и путин "победил"
vlabumur 17 сентября 2018 | 10:54
Выборы показали, что действующую власть и существующую политическую систему поддерживает всего 20% населения, а 60-70% глубоко разочаровано. Еще чуть-чуть и возникнет самая настоящая революционная ситуация, при которой очередных выборов не состоится вовсе, потому что в зал заседаний зайдет начальник караула Железняков и попросит всех разойтись.(с)
stichirichi 17 сентября 2018 | 10:59
и что толку? вспомните выборы 18 марта и...и ничего..не отдадут власть по честному, без боя так сказать, а в войне все средства хороши. вот логика ЕР, эх и интересно же будет ближайшие недельки
rash 17 сентября 2018 | 11:13
Эллочка скажет - всё нормально, а вовочка - идите в суд.
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 11:22
Путин для Панфиловой уже новую медаль придумал "За победу на выборах".
veniy_diktov 17 сентября 2018 | 11:32
...член совета "Голос" Роман Удот (Долбодятел - настоящая фамилия "члена" совета) ...
Проще новость назвать: - "новости от "члена" Удота-Долботятла".