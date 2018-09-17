Сотрудники Госавтоинспекции больше не смогут снимать регистрационные номера с автомобилей. Соответствующий указ подписал президент Путин. В то же время за ГИБДД сохраняется право запрещать эксплуатацию автотранспортных средств при наличии неисправностей, а также из-за отсутствия полиса ОСАГО, — сообщает ТАСС.