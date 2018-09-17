Сотрудники Госавтоинспекции больше не смогут снимать регистрационные номера с автомобилей
Сотрудники Госавтоинспекции больше не смогут снимать регистрационные номера с автомобилей. Соответствующий указ подписал президент Путин. В то же время за ГИБДД сохраняется право запрещать эксплуатацию автотранспортных средств при наличии неисправностей, а также из-за отсутствия полиса ОСАГО, — сообщает ТАСС.
Комментарии9
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danko1 17 сентября 2018 | 10:36
Теперь номера лично Путин снимать будет.
Бедный, всюду он один только и работает.
permsky_valenok 17 сентября 2018 | 10:44
danko1: Вот нет повода, а атмосферу испортить хочется. Ага?
danko1 17 сентября 2018 | 10:54
permsky_valenok: Как же повода нет, если Путин в каждой бочке затычка, превышая свои полномочия?
Он даже фирме зятя только за своей подписью 3 млрд. дол. выделил из резервного фонда, хотя по закону это решение правительство принимает и за подписью премьера должно идти.
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 11:09
danko1: Напрасно. Валенки дворника никогда не признаются, что, стоя в углу, они воздух тоже не озонирует.
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 10:44
Видать, никому уже не доверяет.
motooppic 17 сентября 2018 | 10:49
Все равно это Путин виноват. Все на оппозиционный митинг протеста бегом марш, а то демократия в опасности!
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 10:49
В ближайшие пару-тройку месяцев, озверевшим гайцам лучше в лапы не попадаться! пока они не придумают, как им компенсировать "такую потерю доходов"...
kochar 17 сентября 2018 | 10:53
Сотрудники Госавтоинспекции больше не смогут снимать регистрационные номера с автомобилей,но могут аннулировать или забраковать.
Что впрочем одно и тоже.
vovash45 17 сентября 2018 | 11:04
странно про запрещение эксплуатации без ОСАГО. Ибо С 15 ноября 2014 года если нет страховки на машину снятие госномеров и запрет эксплуатации транспортного средства – ОТМЕНЕНО.