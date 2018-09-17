Акции Русала Олега Дерипаски выросли на 9% в начале торгов на Московской бирже после разъяснений Минфина США.

Американские власти разрешили совершать новые сделки с компаниями, подконтрольными Дерипаске, если контрагенты уже заключали аналогичные соглашения ранее. Это касается периода до 23 октября, когда санкционные ограничения против компании вступят в силу.