Акции Русала Олега Дерипаски выросли на 9% в начале торгов на Московской бирже после разъяснений Минфина США
Акции Русала Олега Дерипаски выросли на 9% в начале торгов на Московской бирже после разъяснений Минфина США.
Американские власти разрешили совершать новые сделки с компаниями, подконтрольными Дерипаске, если контрагенты уже заключали аналогичные соглашения ранее. Это касается периода до 23 октября, когда санкционные ограничения против компании вступят в силу.
Комментарии4
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platonnekafrin 17 сентября 2018 | 10:37
"Олежик, это надо отметить. Русалка".
piter_ug 17 сентября 2018 | 10:39
Дядюшка Сэм имеет вес, в отличие от дедушки пу.
permsky_valenok 17 сентября 2018 | 10:49
piter_ug: Проблема ожирения действительно существует в США.
wuwer 17 сентября 2018 | 10:46
Чё? ..теперь можно спокойно люминевые китайские сковородки скупать?
Там ещё гвоздей и лопат из хренового чугуния можно прикупить