Кремль наблюдает за выборами в Приморье и призывает ориентироваться на заявления ЦИК
Кремль наблюдает за выборами в Приморье и призывает ориентироваться на заявления ЦИК. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Результаты выборов губернатора в Приморье могут быть отменены. Этого не исключила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В прямом эфире Эха Москвы глава ЦИКа подчеркнула, что лично заинтересована в том, чтобы итоги были достоверными, и уже затребовала все материалы и жалобы, которые поступили и продолжают поступать в Краевую комиссию. Пока ЦИК не разберет тщательно все факты, никакого подведения итогов не будет, — добавила Памфилова.
Исполняющий обязанности губернатора, кандидат-"единоросс" Андрей Тарасенко буквально в последний момент обошел своего конкурента-коммуниста Андрея Ищенко. В КПРФ заявили о фальсификации при подсчете голосов по четырем районам, Ищенко объявил голодовку и призвал своих сторонников выйти на акцию протеста. Днем во Владивостоке уже состоялся митинг, участники которого пообещали вечером вернуться к зданию областной администрации.
Поддержать приморского однопартийцы намерены и хабаровские коммунисты. Среди рассматриваемых вариантов – одиночные пикеты и митинг, — сообщает издание «Новости Хабаровска».
Комментарии26
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kryimzdick 17 сентября 2018 | 10:37
Ну чё, майдан? ДВР?
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 10:39
Кремль наблюдает за выборами в Приморье и призывает ориентироваться на заявления ЦИК...
Всё можно стерпеть и на всё закрыть глаза, можно пропускать политическую возню мимо своего внимания, кроме честных открытых демократических выборов.
neburzhui2 17 сентября 2018 | 10:46
ориентироваться на заявления ЦИК. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Как всегда ссыт сучонок.
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 10:48
Не-а, предупреждает, как именно будут вешать лапшу.
taglit 17 сентября 2018 | 11:03
luger_max_otto: Большой Брат наблюдает...
vinidbi 17 сентября 2018 | 10:41
kryimzdick: Что вы дядя Гена не допустит - он тогда лишится всех своих привилегий, включая мигалку- а это уже для него смерть!!!
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 10:42
vinidbi - дагестанский ишачий жених.
alcatraz 17 сентября 2018 | 10:47
По мне так, что едросня, что комуняки, один хер.
Пусть перегрызутся. А мы покайфуем над этим балаганом.
kryimzdick 17 сентября 2018 | 10:47
vinidbi: Дядя Гена и присесть может, и супчика не с тем химикалием жирануть, и за дверную ручку подержаться не за ту. Старенький, здоровье слабое.
Посмотрим, как утрется восточный избиратель.
danko1 17 сентября 2018 | 10:39
Кремль не следит. Он указания ЦИК дает, а Эллочка врет по его указанию.
Только зачем врать, что у нас выборы есть, когда у нас гос. переворот под вывеской выборов совершается?
И за Путина наверняка также "голосовали", чтобы точно выполнить озвученные планируемые цифры Кремля.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 10:48
danko1:
Данко-перданко, когда в 1996 году обоссатый Борух Эльцин украл победу у Генчика Зюганова, то носатые "шендеровичи", сегодняшние защитники демократии и честных выборов, очень дружно поддержали государственный переворот под прикрытием голосования.
yazva_sibirskaya 17 сентября 2018 | 10:53
rpmcmurphy: Твой Генчик сам все слил. Ему в тот момент ответственность не нужна была. Тупо хотел пересидеть.
ну вот сейчас у него есть шанс начать борьбу. Вот и посмотрим, действительно ли он борец, или опять тупопересидун.
kryimzdick 17 сентября 2018 | 10:57
yazva_sibirskaya: Опять конечно. Прикольно будет наблюдать, как сбледнеют краснопузые и какие выводы сделает избиратель.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 10:58
yazva_sibirskaya:
Я бородавчатого Генчика не защищаю, я говорю что сраные "шендеровичи", которые сейчас позиционируют себя поборниками демократии, сами опоганили демократию, свободные выборы, права человека, свободу собраний... на заре зарождения Новой России.
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 10:40
Всевидящее Око имеет в нашей жизни реальный рот с усами (пшеничными).
jamba 17 сентября 2018 | 10:41
Потому, что они управляют ЦИКом, это их подразделение, а не институт гражданского общества))
bmrt 17 сентября 2018 | 10:41
Срочно лично хенерала Золотова со сворой для подавления крупного народного бунта!
kryimzdick 17 сентября 2018 | 10:50
bmrt: Там в каждой хате по два ружья и приморских партизан все поддерживали
vlabumur 17 сентября 2018 | 10:48
А ЦИК выполняет указания Кремля.
kochar 17 сентября 2018 | 10:49
Кремль наблюдает за выборами в Приморье и призывает ориентироваться на ЕР.
yazva_sibirskaya 17 сентября 2018 | 10:50
Сейчас ЕР выставит данные о подвозе коммунистов...
В лучшем случае будут перевыборы. В худшем - окончательное охЕРение власти.
drtomsky 17 сентября 2018 | 10:54
Это не лечится. Природа путинского режима - врать, воровать и насиловать. Убери любую компоненту и получится Россия без Путина.
kochar 17 сентября 2018 | 11:30
drtomsky: "Это не лечится. Природа путинского режима - врать, воровать и насиловать. Убери любую компоненту и получится Россия без Путина."
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Не тряси зеленую яблоню – когда яблоко созреет, оно упадет само.
Итальянская пословица.
kremlefurer 17 сентября 2018 | 10:56
Держитесь ребята, не лайте прену луноликого прорваться. На Вас вся Россия смотрит
stalk25 17 сентября 2018 | 11:00
А Песков умеет наблюдать?
j_partizan 17 сентября 2018 | 11:17
Лжецам верить глупо.
Нужно назначать открытое расследование. Даже при единичных нарушениях следует назначать повторные выборы.
В противном случае эта власть законной считаться не может.