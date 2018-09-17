Кремль наблюдает за выборами в Приморье и призывает ориентироваться на заявления ЦИК. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Результаты выборов губернатора в Приморье могут быть отменены. Этого не исключила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В прямом эфире Эха Москвы глава ЦИКа подчеркнула, что лично заинтересована в том, чтобы итоги были достоверными, и уже затребовала все материалы и жалобы, которые поступили и продолжают поступать в Краевую комиссию. Пока ЦИК не разберет тщательно все факты, никакого подведения итогов не будет, — добавила Памфилова.

Исполняющий обязанности губернатора, кандидат-"единоросс" Андрей Тарасенко буквально в последний момент обошел своего конкурента-коммуниста Андрея Ищенко. В КПРФ заявили о фальсификации при подсчете голосов по четырем районам, Ищенко объявил голодовку и призвал своих сторонников выйти на акцию протеста. Днем во Владивостоке уже состоялся митинг, участники которого пообещали вечером вернуться к зданию областной администрации.

Поддержать приморского однопартийцы намерены и хабаровские коммунисты. Среди рассматриваемых вариантов – одиночные пикеты и митинг, — сообщает издание «Новости Хабаровска».