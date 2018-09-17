Элла Памфилова не исключила, что результаты выборов в Приморье могут быть отменены
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что результаты выборов губернатора в Приморье могут быть отменены. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Если имеется фактура, надо ее оперативно нам представить. В зависимости от того, что будет представлено, можно и пересчитать бюллетени. Более того, можно будет отменить выборы на конкретных участках или в целом по краю, если основания будут серьезными», — сказала Э.Памфилова.
Как подчеркнула глава ЦИК, она «лично заинтересована в том, чтобы итоги были достоверными», и уже затребовала все материалы и жалобы, которые поступили и продолжают поступать в краевую комиссию. «Более того, утром я разговаривала с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и настоятельно просила не тянуть – оперативно представить нам все имеющиеся данные о возможных нарушениях», — уточнила Э.Памфилова.
Она отметила, что пока ЦИК «не разберет тщательно все факты, никакого подведения итогов не будет».
Э.Памфилова добавила, что по закону краевая комиссия по закону обязана подвести итоги выборов в течение 10 дней. «Этого более чем достаточно, чтобы представить все материалы и в краевую комиссию, и в ЦИК, если у того или иного кандидата есть основания обвинять друг друга в каких-то нарушениях», — заключила она.
Как сообщалось, врио губернатора, кандидат-"единоросс" Андрей Тарасенко буквально «на финише» обошел своего конкурента по второму туру коммуниста Андрея Ищенко.
По результатам обработки 99,16% протоколов А.Тарасенко набирает 49,55% голосов, его оппонент Андрей Ищенко — 48,06%. В штабе Тарасенко заявляют о фактах подвоза и скупке голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона. В свою очередь А.Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.
Комментарии12
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polsan 17 сентября 2018 | 10:25
Что -то похожее она уже говорила и всегда потом всё было как всегда при Чурове! ))
Пообещать - вовсе не значит выйти замуж! )) Главное потянуть время, а там глядишь и всё рассосётся само -собой! ))
kottigr1 17 сентября 2018 | 10:25
Памфилова готова на фальстарт.. А народ переживает, волнуется.. Кто же все таки победил в этих тараканьих бегах ?
sredniy_klass 17 сентября 2018 | 10:26
Ну уже все правильные бюллетени лежат там, где надо в опечатанном виде. Народ на 5 участках отдал 100% голосов за одного кандидата. Пересчитали? Вопросы есть? Нет оснований не доверять...
vasya_von_smetankin 17 сентября 2018 | 10:26
Крокодил Гена опять сдуется.
Как обычно.
danko1 17 сентября 2018 | 10:27
Какой толк в пересчете голосов, когда члены УИК подкидывают бюллетени за нужных кандидатов?
Даже в Подмосковье генерал уличил УИК, что за него уже проголосовали.
Обнаглели настолько, что фальсифицируют уже не дожидаясь окончания голосования.
А чего им бояться, если за фальсификацию не наказывают, а ордена дают?
jamba 17 сентября 2018 | 10:27
Это у Кремля запасной вариант (крайний случай), им важно не проиграть любой ценой. Даже, ценой подлогов и фальсификаций! Отмена будет означать, что регион они будут брать измором;)))
vlabumur 17 сентября 2018 | 10:28
Выборы показали, что действующую власть и существующую политическую систему поддерживает всего 20% населения, а 60-70% глубоко разочаровано. Еще чуть-чуть и возникнет самая настоящая революционная ситуация, при которой очередных выборов не состоится вовсе, потому что в зал заседаний зайдет начальник караула Железняков и попросит всех разойтись.
yralez 17 сентября 2018 | 10:30
А привлекать у уголовной ответственности учителялок планируется ?
Ну хоть когда-нибудь ?
wuwer 17 сентября 2018 | 10:38
...В не правильно бутерврот кушаете.......
Вам же ясным языком сказали... дитям мороженное...бабам цветы...
а у вас шестёрки, впереди планеты всей...
milenacotliar 17 сентября 2018 | 10:44
Я с 50-ю наверное человече оттуда на связи: НИКТО не подозревал, что результат может быть таким. Это шутка может? Бывает по-идиотски пошутил кто-нибудь.
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 10:45
Такого откровенного плевка на мнение народа не ожидал никто, и суть тут даже не в кандидате, кем бы он ни был, а в подтверждении, как ни печально, слов некоторых западных СМИ о том, что в России нет никой избирательной системы, а все эти выборы - просто фарс.
fig_vvam 17 сентября 2018 | 11:04
abuvgrobu: И до тебя дошло наконец. А то все уже думали, что твой мозг окончательно похоронен.
Только так говорят не некоторые, а все свободные СМИ и все нормальные люди не только на Западе, но и в России. Минимум 18-ть лет уже нет.