Z Архив новостей новости
5 12 6 2179
Эксклюзив Эха 10:20, 17 сентября 2018

Элла Памфилова не исключила, что результаты выборов в Приморье могут быть отменены

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что результаты выборов губернатора в Приморье могут быть отменены. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Если имеется фактура, надо ее оперативно нам представить. В зависимости от того, что будет представлено, можно и пересчитать бюллетени. Более того, можно будет отменить выборы на конкретных участках или в целом по краю, если основания будут серьезными», — сказала Э.Памфилова.

Как подчеркнула глава ЦИК, она «лично заинтересована в том, чтобы итоги были достоверными», и уже затребовала все материалы и жалобы, которые поступили и продолжают поступать в краевую комиссию. «Более того, утром я разговаривала с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и настоятельно просила не тянуть – оперативно представить нам все имеющиеся данные о возможных нарушениях», — уточнила Э.Памфилова.

Она отметила, что пока ЦИК «не разберет тщательно все факты, никакого подведения итогов не будет».

Э.Памфилова добавила, что по закону краевая комиссия по закону обязана подвести итоги выборов в течение 10 дней. «Этого более чем достаточно, чтобы представить все материалы и в краевую комиссию, и в ЦИК, если у того или иного кандидата есть основания обвинять друг друга в каких-то нарушениях», — заключила она.

Как сообщалось, врио губернатора, кандидат-"единоросс" Андрей Тарасенко буквально «на финише» обошел своего конкурента по второму туру коммуниста Андрея Ищенко.

По результатам обработки 99,16% протоколов А.Тарасенко набирает 49,55% голосов, его оппонент Андрей Ищенко — 48,06%. В штабе Тарасенко заявляют о фактах подвоза и скупке голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона. В свою очередь А.Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

polsan 17 сентября 2018 | 10:25

Что -то похожее она уже говорила и всегда потом всё было как всегда при Чурове! ))
Пообещать - вовсе не значит выйти замуж! )) Главное потянуть время, а там глядишь и всё рассосётся само -собой! ))

kottigr1 17 сентября 2018 | 10:25

Памфилова готова на фальстарт.. А народ переживает, волнуется.. Кто же все таки победил в этих тараканьих бегах ?

sredniy_klass 17 сентября 2018 | 10:26

Ну уже все правильные бюллетени лежат там, где надо в опечатанном виде. Народ на 5 участках отдал 100% голосов за одного кандидата. Пересчитали? Вопросы есть? Нет оснований не доверять...

vasya_von_smetankin 17 сентября 2018 | 10:26

Крокодил Гена опять сдуется.
Как обычно.

danko1 17 сентября 2018 | 10:27

Какой толк в пересчете голосов, когда члены УИК подкидывают бюллетени за нужных кандидатов?
Даже в Подмосковье генерал уличил УИК, что за него уже проголосовали.
Обнаглели настолько, что фальсифицируют уже не дожидаясь окончания голосования.
А чего им бояться, если за фальсификацию не наказывают, а ордена дают?

jamba 17 сентября 2018 | 10:27

Это у Кремля запасной вариант (крайний случай), им важно не проиграть любой ценой. Даже, ценой подлогов и фальсификаций! Отмена будет означать, что регион они будут брать измором;)))

vlabumur 17 сентября 2018 | 10:28

Выборы показали, что действующую власть и существующую политическую систему поддерживает всего 20% населения, а 60-70% глубоко разочаровано. Еще чуть-чуть и возникнет самая настоящая революционная ситуация, при которой очередных выборов не состоится вовсе, потому что в зал заседаний зайдет начальник караула Железняков и попросит всех разойтись.

yralez 17 сентября 2018 | 10:30

А привлекать у уголовной ответственности учителялок планируется ?
Ну хоть когда-нибудь ?

wuwer 17 сентября 2018 | 10:38

...В не правильно бутерврот кушаете.......
Вам же ясным языком сказали... дитям мороженное...бабам цветы...
а у вас шестёрки, впереди планеты всей...

milenacotliar 17 сентября 2018 | 10:44

Я с 50-ю наверное человече оттуда на связи: НИКТО не подозревал, что результат может быть таким. Это шутка может? Бывает по-идиотски пошутил кто-нибудь.

abuvgrobu 17 сентября 2018 | 10:45

Такого откровенного плевка на мнение народа не ожидал никто, и суть тут даже не в кандидате, кем бы он ни был, а в подтверждении, как ни печально, слов некоторых западных СМИ о том, что в России нет никой избирательной системы, а все эти выборы - просто фарс.

fig_vvam 17 сентября 2018 | 11:04

abuvgrobu: И до тебя дошло наконец. А то все уже думали, что твой мозг окончательно похоронен.
Только так говорят не некоторые, а все свободные СМИ и все нормальные люди не только на Западе, но и в России. Минимум 18-ть лет уже нет.

Самое обсуждаемое

Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Ограблены. Схвачены. Избиты Сегодняшние протесты имеют куда более широкую основу, чем протесты 2011 – 2012 годов. Путин ничему не научился. Он делает ставку на обман и грубую силу. Он проиграет. Скорее рано, чем поздно…

5 161 6 58987 10.09
Kпротесты, митинги, рф, путин, общество, мнения
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Поле граблей Все эти колбасные бунты в Москве — просто позорны. Не против убийства украинцев, не против захвата суверенной страны, не против бомбардировки детей в Алеппо, не за свободу. За отодвинутую на пять лет пенсию…

5 208 6 47809 10.09
Kмитинги, рф, общество, протесты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 84 6 6075 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Собянин не Кличко, и это радует Плитку уложил, начал реновацию, платных парковок понаставил, Москву чуть намарафетил, ЧМ провёл, создал крепкую корпорацию «Собянин и К», ну вот что ещё нужно для счастливой старости человеку?..

5 78 6 18386 10.09
Kсобянин, москва, выборы, мнения
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 96 6 13925 10.09
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11430 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Протесты России. Никто ни за кого Если люди не готовы отбивать друг друга, идти на риски, поднять упавшего в давке – лучше им сидеть дома. Власть смеялась над нами в начале нулевых, а с 2011 года, наверное, заливается гомерическим хохотом…

5 87 6 18205 10.09
Kпротесты, политика, общество, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Криминальная полоса, или Как ГАИ делает из обычных водителей почти преступников Наша ГАИ — вообще не про безопасность людей на дорогах, не про организацию движения или помощь водителям. Это последнее, о чем сотрудники ДПС думают. Российская дорога — это их поляна, с которой они собирают щедрый урожай…

5 45 6 25714 10.09
Kтранспорт, дороги, рф, гаи, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 206 6 25290 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 180 6 23222 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1529 6 200274 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8551 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 113 6 14976 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Разговор с Сергеем Алексашенко о 90-х и не только Проблема была на стороне бюджета, и мы достаточно хорошо понимали, что изменениями валютного курса мы ее точно не улучшим, а можем ухудшить…

5 63 6 16895 10.09
Kэкономика, рф, история, финансы, политика, события
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 73 6 11120 13.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 43 6 6895 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Митрополит Кифирский Серафим призвал не признавать раскольников на Украине Иерарх Элладской православной церкви предупредил константинопольского патриарха Варфоломея, что украинская автокефалия приведет к расколу православия.

5 22 6 10803
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 61 6 181976 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 122 6 34717 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 413 6 330933 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1529 6 200274 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7269218
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3661964

Сегодня в эфире