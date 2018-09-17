Элла Памфилова не исключила, что результаты выборов в Приморье могут быть отменены

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что результаты выборов губернатора в Приморье могут быть отменены. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если имеется фактура, надо ее оперативно нам представить. В зависимости от того, что будет представлено, можно и пересчитать бюллетени. Более того, можно будет отменить выборы на конкретных участках или в целом по краю, если основания будут серьезными», — сказала Э.Памфилова.

Как подчеркнула глава ЦИК, она «лично заинтересована в том, чтобы итоги были достоверными», и уже затребовала все материалы и жалобы, которые поступили и продолжают поступать в краевую комиссию. «Более того, утром я разговаривала с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и настоятельно просила не тянуть – оперативно представить нам все имеющиеся данные о возможных нарушениях», — уточнила Э.Памфилова.

Она отметила, что пока ЦИК «не разберет тщательно все факты, никакого подведения итогов не будет».

Э.Памфилова добавила, что по закону краевая комиссия по закону обязана подвести итоги выборов в течение 10 дней. «Этого более чем достаточно, чтобы представить все материалы и в краевую комиссию, и в ЦИК, если у того или иного кандидата есть основания обвинять друг друга в каких-то нарушениях», — заключила она.

Как сообщалось, врио губернатора, кандидат-"единоросс" Андрей Тарасенко буквально «на финише» обошел своего конкурента по второму туру коммуниста Андрея Ищенко.

По результатам обработки 99,16% протоколов А.Тарасенко набирает 49,55% голосов, его оппонент Андрей Ищенко — 48,06%. В штабе Тарасенко заявляют о фактах подвоза и скупке голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона. В свою очередь А.Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.