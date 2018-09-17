Президент России Владимир Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре»
Президент России Владимир Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре» и почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны РФ». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.
Отмечается, что медаль и звание могут быть присвоены «посмертно за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу». Медалью «За отвагу на пожаре» будут награждаться как пожарные, так и военнослужащие и другие граждане РФ. Она будет вручаться за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня, а также за умелое руководство деятельностью подразделений противопожарной службы и за мужество, отвагу и настойчивость, проявленные при предотвращении взрыва на пожаре или пожара.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 10:09
Пора учреждать медаль "За отвагу при поднятии страны с колен".
И звание "Почётный пахарь на галере".
kottigr1 17 сентября 2018 | 10:14
mikhail_spb_: Аман Тулеев главный номинант на эту новую награду ?.. После "Героя России" Кадырова в этой стране уже можно ничему не удивляться..
yralez 17 сентября 2018 | 10:09
Первыми наградят сынков первыми.
Героев России им маловато.
danko1 17 сентября 2018 | 10:10
А медаль за отвагу при фальсификации выборов этот вор-гопник еще не учредил?
Или сразу ордена дает?
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 10:19
Всё об обслуге, то бишь, об народе заботится! Когда же сам себе пожалует звезду... А то уже и Серибериенко носит, Рамзанка имеет, того гляди, Рогожка-дурачок нацепит пятилучник из картона.
danko1 17 сентября 2018 | 10:20
platonnekafrin: Так он себя разведчиком считает, поэтому у него ордена тайные должны быть.
vilingrad 17 сентября 2018 | 10:20
Своевременно. Еще столько "Зимних вишен" по стране, где все через задницу сделано...
В принципе- это выход. Зачем чинить дороги? Учредить медаль "За отвагу при падении в яму". "Герой при обрушении дома"; "Отличник прорыва канализации"; "Выдержка при отключении эл-ва надолго"; "Храбрый поглотитель импортозамещенного дерьма"
И все!
wuwer 17 сентября 2018 | 10:27
Это участникам бойни в "Зимней вишни"?
sasass 17 сентября 2018 | 10:31
Ничего уже не поможет - Россия будет продолжать гореть ...
vlabumur 17 сентября 2018 | 10:36
Много стало в наши дни Не указов а фигни.
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 10:47
Необходимо ввести для чиновников медали за отвагу жить в России
stopkran1969 17 сентября 2018 | 10:48
Почётный поджигатель дарит смердам очередной значек?