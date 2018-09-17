Президент России Владимир Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре» и почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны РФ». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Отмечается, что медаль и звание могут быть присвоены «посмертно за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу». Медалью «За отвагу на пожаре» будут награждаться как пожарные, так и военнослужащие и другие граждане РФ. Она будет вручаться за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня, а также за умелое руководство деятельностью подразделений противопожарной службы и за мужество, отвагу и настойчивость, проявленные при предотвращении взрыва на пожаре или пожара.