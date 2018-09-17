Путин лишил автоинспекторов права снимать с автомашин номера
Президент России Владимир Путин официально запретил сотрудникам Госавтоинспекции снимать регистрационные номера с автомобилей, сообщает «Интерфакс».
Текст соответствующего указа размещен на официальном портале правовой информации в понедельник. В документе указано, что он вступает в силу со дня подписания — 15 сентября.
Комментарии8
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platonnekafrin 17 сентября 2018 | 10:11
Вот это амплитуда! Вот так размах! Вот он решает судьбы Мира, а вот он борется с огромной щукой в ледяной воде, а вот он пишет и подписывает Указ, которого так ждали и без того счастливые владельцы автомобилей с номерами!
danko1 17 сентября 2018 | 10:14
platonnekafrin: Он уже и главным гаишником себя считает. Всюду ОН.
Зачем только правительство тогда и прочие нужны, когда есть ПУТИН?
lager23 17 сентября 2018 | 10:16
В Америке на которую равняется Путен президент тоже занимается такой мелочёвкой или это результат ручного управление всем и вся?
Если старик Кабаев занимается автономерами, почему он лично не занимается организацией и планированием ликвидаций предателей или ограблением граждан страны, отдавая это на откуп любителям?
sasass 17 сентября 2018 | 10:22
Имеет право , только Гвардия и ФСБ - у МВД все отнимают , даже звук от колокольчика...
gena462 17 сентября 2018 | 10:23
Н-да... Путин занимается номерами на машинах, а про пенсионную реформу знать ничего не знает - кивает на правительство.
wuwer 17 сентября 2018 | 10:32
Гаишники на родственников наехали?
. Один банкир ...послал дочурку лунноликого.. живой хоть? , или из прессхаты не вылазит
ermakda 17 сентября 2018 | 10:34
Ха, вот это новость, их давно уже не снимают.
rom8883 17 сентября 2018 | 11:28
Плавая в бассейне, Путин подумал: А запрещу-ка я автоинспекторам номера снимать.
Сказано - сделано.