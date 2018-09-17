Путин лишил автоинспекторов права снимать с автомашин номера

Президент России Владимир Путин официально запретил сотрудникам Госавтоинспекции снимать регистрационные номера с автомобилей, сообщает «Интерфакс».

Текст соответствующего указа размещен на официальном портале правовой информации в понедельник. В документе указано, что он вступает в силу со дня подписания — 15 сентября.