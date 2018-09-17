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10:03, 17 сентября 2018

Путин лишил автоинспекторов права снимать с автомашин номера

Президент России Владимир Путин официально запретил сотрудникам Госавтоинспекции снимать регистрационные номера с  автомобилей, сообщает «Интерфакс».

Текст соответствующего указа размещен на  официальном портале правовой информации в  понедельник. В  документе указано, что он  вступает в  силу со  дня подписания — 15 сентября.

Комментарии

8

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platonnekafrin 17 сентября 2018 | 10:11

Вот это амплитуда! Вот так размах! Вот он решает судьбы Мира, а вот он борется с огромной щукой в ледяной воде, а вот он пишет и подписывает Указ, которого так ждали и без того счастливые владельцы автомобилей с номерами!

danko1 17 сентября 2018 | 10:14

platonnekafrin: Он уже и главным гаишником себя считает. Всюду ОН.
Зачем только правительство тогда и прочие нужны, когда есть ПУТИН?

lager23 17 сентября 2018 | 10:16

В Америке на которую равняется Путен президент тоже занимается такой мелочёвкой или это результат ручного управление всем и вся?
Если старик Кабаев занимается автономерами, почему он лично не занимается организацией и планированием ликвидаций предателей или ограблением граждан страны, отдавая это на откуп любителям?

sasass 17 сентября 2018 | 10:22

Имеет право , только Гвардия и ФСБ - у МВД все отнимают , даже звук от колокольчика...

gena462 17 сентября 2018 | 10:23

Н-да... Путин занимается номерами на машинах, а про пенсионную реформу знать ничего не знает - кивает на правительство.

wuwer 17 сентября 2018 | 10:32

Гаишники на родственников наехали?


. Один банкир ...послал дочурку лунноликого.. живой хоть? , или из прессхаты не вылазит

ermakda 17 сентября 2018 | 10:34

Ха, вот это новость, их давно уже не снимают.

rom8883 17 сентября 2018 | 11:28

Плавая в бассейне, Путин подумал: А запрещу-ка я автоинспекторам номера снимать.
Сказано - сделано.

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