Новый инцидент с отравлением в английском Солсбери

Впрочем, полиция не считает, что это связано с веществом «Новичок».

Мужчина 40 с лишним лет и женщина 30 лет почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в центре Солсбери накануне вечером. Полиция выставила у заведения оцепление, всех посетителей продержали около шести часов в торговом центре неподалеку. Их предупредили, что, возможно, потребуется взять у них образцы крови, пишет Daily Mail. На место прибыли медики в костюмах химзащиты. Однако спустя несколько часов британские правоохранительные органы назвали произошедшее «медицинским инцидентом». И уточнили – версию о новом применении нервно-паралитического вещества «Новичок», как в случае со Скрипалями, они не рассматривают. У следователей пока нет никаких доказательств того, что это могло быть именно покушением, передает Reuters. В то же время журналисты обратили внимание, что этот ресторан находится в 300 метрах от заведения Zizzi. Именно там 4 марта находились Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, незадолго перед тем, как их обнаружили на скамейке неподалеку в бессознательном состоянии.

Как утверждают некоторые британские таблоиды, пострадавшие, возможно, были русскими. Впрочем, полиция это пока не подтверждает.