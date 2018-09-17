Новый инцидент с отравлением в английском Солсбери
Впрочем, полиция не считает, что это связано с веществом «Новичок».
Мужчина 40 с лишним лет и женщина 30 лет почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в центре Солсбери накануне вечером. Полиция выставила у заведения оцепление, всех посетителей продержали около шести часов в торговом центре неподалеку. Их предупредили, что, возможно, потребуется взять у них образцы крови, пишет Daily Mail. На место прибыли медики в костюмах химзащиты. Однако спустя несколько часов британские правоохранительные органы назвали произошедшее «медицинским инцидентом». И уточнили – версию о новом применении нервно-паралитического вещества «Новичок», как в случае со Скрипалями, они не рассматривают. У следователей пока нет никаких доказательств того, что это могло быть именно покушением, передает Reuters. В то же время журналисты обратили внимание, что этот ресторан находится в 300 метрах от заведения Zizzi. Именно там 4 марта находились Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, незадолго перед тем, как их обнаружили на скамейке неподалеку в бессознательном состоянии.
Как утверждают некоторые британские таблоиды, пострадавшие, возможно, были русскими. Впрочем, полиция это пока не подтверждает.
Комментарии12
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sg100 17 сентября 2018 | 10:15
- Мэй и Джонсон едут в лифте.Мэй кипит от негодования
-Чертовы русские!
-Что в этот раз?
-Они дошли до того, что портят тут нам воздух!
-А я подумал это вы.
kottigr1 17 сентября 2018 | 10:18
sg100:
Наш Кремлевский старичок в терроризме "Новичок"...
vilingrad 17 сентября 2018 | 10:22
sg100: Побольше тебе кишечных палочек в похлебке!
На сайте точно воздух чище станет:)
sagen 17 сентября 2018 | 10:36
sg100: edyatel: Воняют грязные Вовины миллиарды, которые ему Абрамович хранил Англии. Если так дело и дальше пойдет, то Ролдугин опять засунет себе промеж ног виолончель, а Путин в Запорожец, бомбить вечерами к пенсии.
edyatel 17 сентября 2018 | 10:22
Похоже в Солсбери произошла какая-то утечка на их химзаводе.
Теперь надо искать диверсантов которые подпилили какие-то трубы.
andreyoo 17 сентября 2018 | 10:28
Да что у них там в Солсбети за бардак в общепите творится.
Пусть бриты поставщиков продуктов проверит, а то народ травится почем зря.
martin5660 17 сентября 2018 | 11:03
andreyoo: До известных событий не травились, но вот опять.Странно.
veniy_diktov 17 сентября 2018 | 10:30
...ми Пютров с Бяшировым даюм опязатюльства к 145 летью рашденья нашико вашдя В.И. Лепина всарвать и отрафить вся Вяликобрютанью!!!!! Урьяяяяяяя!!!!!!)))))))
sasass 17 сентября 2018 | 10:40
Цепная реакция смертей пойдет и в России - основательно будут заметать следы "Солсберецкие ".....
sg100 17 сентября 2018 | 10:48
sasass:
А вот тут ты и твои хозяева жидко обосрались )))))) В англии уже говорили что Петрови Васечкин, то бишь Башаров уже убраны Кермлем и в России будут говорить что это вымышленные люди и их нет. А они ЕСТЬ!! И дают интервью. Еще какие живые. Проституток жарят так, что вся гостинница слышит ))) А вот живы ли Скрипали - вопрос интересный...
euro_line 17 сентября 2018 | 11:03
Прямо аномальный какой-то город. Отравления, обмороки... Надо предложить сделать его побратимом Карабаща
cromwel 17 сентября 2018 | 11:04
Ну вот у Эхо одна задача, это баламутить и провоцировать.Какой новый случай? Уже утром сказали что полиция не связывает это с новичком!