НАТО обещает ответить России в случае кибератак

С таким заявлением выступил генсек альянса.

Какими именно действиями Россия может спровоцировать реакцию военного блока, Йенс Столтенберг не уточнил. Глава НАТО лишь дал понять, что подобная виртуальная агрессия станет общей проблемой для союзников. Чиновник напомнил в этой связи про пятую статью устава организации. В ней говорится, что нападение на одну или несколько стран блока в Европе или Северной Америке расценивается как нападение на альянс в целом. Члены НАТО на недавнем саммите в Брюсселе договорились, что это положение работает как в случае с вооруженным нападением, так и в случае гибридной войны.

Как подчеркнул Столтенберг в интервью изданию Axios, альянс не будет отвечать автоматически. Все будет зависеть от характера кибератаки. По его словам, средства защиты в случае нападения будут соответствовать международному праву. Они уже были опробованы в борьбе с исламистами.

Москва неоднократно отвергла обвинения в кибератаках и попытках с помощью них повлиять на выборы в разных странах.