НАТО обещает ответить России в случае кибератак
С таким заявлением выступил генсек альянса.
Какими именно действиями Россия может спровоцировать реакцию военного блока, Йенс Столтенберг не уточнил. Глава НАТО лишь дал понять, что подобная виртуальная агрессия станет общей проблемой для союзников. Чиновник напомнил в этой связи про пятую статью устава организации. В ней говорится, что нападение на одну или несколько стран блока в Европе или Северной Америке расценивается как нападение на альянс в целом. Члены НАТО на недавнем саммите в Брюсселе договорились, что это положение работает как в случае с вооруженным нападением, так и в случае гибридной войны.
Как подчеркнул Столтенберг в интервью изданию Axios, альянс не будет отвечать автоматически. Все будет зависеть от характера кибератаки. По его словам, средства защиты в случае нападения будут соответствовать международному праву. Они уже были опробованы в борьбе с исламистами.
Москва неоднократно отвергла обвинения в кибератаках и попытках с помощью них повлиять на выборы в разных странах.
Комментарии13
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tvitov66 17 сентября 2018 | 10:10
Пацаны чо та там про ответочку терли и сами нарвались - ща из них начнут делать сочную отбивную :)
mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 10:11
Неужели агрессивный блок НАТО не будет брать в расчёт заявления кремлежуликов о непричастности к атакам?
serhio_25__ 17 сентября 2018 | 10:22
mikhail_spb_: Неужели агрессивному блоку плевать, что говорят в России, ведь главная задача НАТО конфликтовать с Россией.
kottigr1 17 сентября 2018 | 10:11
Уже лучше солдаты НАТО, нежели избивающие детей и женщин путинские "космонавты".. С такими правоохранителями-гестаповцами и врагов уже не надо...
Если российский народ не в состоянии избрать себе нормальную власть, которая не сажала бы его в ГУЛАГ, не пинала бы на войны как пушечное мясо, не обкрадывала бы его, тряся Величием.. Может имеет смысл снова затянуть свою древнюю волынку.. "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет...".. ?
serhio_25__ 17 сентября 2018 | 10:24
kottigr1: ""Уже лучше солдаты НАТО,"" - вот так вот предки этого укропа говорили о Гитлире и вступали в дивизию сс Галичина. И прославились лишь тем, что убивали женщин и детей.
kottigr1 17 сентября 2018 | 10:29
serhio_25__: Не обобщайте о всех, глядя на своих власовских предков..
Лента полосатая..
Береги её:
Она ведь с лентой Власова
Цвета одного.
Вновь под триколором
В бой идут войска,
Как за Вермахт бились
их деды из РОА.. !
serhio_25__ 17 сентября 2018 | 10:34
kottigr1: У меня нет власовских предков. У меня два геройский деда, которые воевали в рядах РККА. А власовцы предатели и никто в России их героями не считает. Для чего бандеровкие капоры каждый раз их тулят, даже сами кастрюльки не знают.
Не было у власовцев никакой полосотай ленты, как и флага трехцветного. Укроп, ты еще зачеши, как в 1918г. Российская Империя договорилась с США об охране жд дороги на Дальнем Востоке. Пусть все знают, какой ты дебил.
tvitov66 17 сентября 2018 | 10:52
serhio_25__: твои "два геройский деда" пади радываются, глядя с небес как внучек ворью властьпридержавшему (что вывозят в страны НАТО наворованное) нализывает по ставке 11-80 за подход/отход #такпобедим
kottigr1 17 сентября 2018 | 10:52
serhio_25__: Тем более.. Твоим предкам наверняка было бы стыдно за их нерадивого потомка, поддерживающего воровской, фашиствующий режим Путина. Хотя чего ещё можно ожидать от психически нездорового, больного человека видящего какой-то "укроп" и разговаривающего с ним.. ? К доктору Вам нужно..
andy66 17 сентября 2018 | 10:27
очень незеркальным образом - просто отключить все экземпляры винды, установленной в РФ. После чего 95% экономики РФ просто остановится, включая банки и даже банкоматы ))
ppvngavr 17 сентября 2018 | 10:36
Нет сомнений, что 3-я мировая война будет в киберпространстве. А генералы со своими танками, самолетами и ядерными ракетами готовятся к "прошлой войне". Вот почему надо отложить в сторону все эти игрушки и 90% ресурсов направить на кибероборону.
buzukin1905 17 сентября 2018 | 10:41
Говоришь, все НАТОвцы за одного вступятся? Ишь, мля, д"Артаньяны хреновы, распетушились! А вот если кто-нибудь один из вас попытается устроить хоть маленькую засраную кибератаку на сайт занюханного российского гей-клуба - то всё! ПЦ! Для начала уроним спутники-шпионы, а потом обрушим нахер авиадвижение по всей Гейропе и в Америчке с Канадой, ну а первыми пойдут англичайники :) Нам-то ваши хотелки похер - у нас компутеров нету, а деревянным счетам ваши вирусы абсолютно пох. Да - не садитесь в поезда - они сталкиваются, да еще как! Вы сами не представляете, сколько наскребете - ураган и цунами покажутся мелкими брызгами на фоне ядерных грибов над отключенными от потребителей АЭС :)
Ну шо, мля - будете и дальше грозить или таки хвост подожмете? А когда памперсы кончатся - што делать будете?
sasass 17 сентября 2018 | 10:48
С Россией теперь можно делать что угодно-ископаемая рептилия она теперь...