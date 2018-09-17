Центризбирком обещает разобраться во всех жалобах, которые поступят из Приморского края
Итоги второго тура губернаторских выборов в регионе будут подведены только после этого, — заявила в прямом эфире «Эха Москвы» глава Центризбиркома Элла Памфилова.
В КПРФ утверждают, что на выборах были фальсификации. Кандидат в губернаторы от коммунистов Андрей Ищенко лидировал в ходе подсчета голосов, однако в последний момент его обошел «единоросс» Андрей Тарасенко. Ищенко объявил голодовку и призвал своих сторонников принять участие в акции протеста.
У движения в защиту прав избирателей «Голос» есть много вопросов к тому, как шло голосование во втором туре выборов губернатора от Приморья. Об этом «Эху» сообщил представитель движения Роман Удот.
В движении «Голос» считают, что результаты выборов должны быть оспорены и призывают к публичному повторному пересчету голосов.
Комментарии8
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kottigr1 17 сентября 2018 | 10:04
Есть повод разбираться... В тараканьих бегах к финишу пришел первым не красный таракан..
danko1 17 сентября 2018 | 10:07
kottigr1: Врать, подводя "итоги", Эллочка будет в прямом эфире.
Но это не новость.
pyco_mypucmo 17 сентября 2018 | 10:09
danko1: не только армейские учения, росгвардию тоже поднатаскать пора. Зря штоль огнемётов напасли.
kottigr1 17 сентября 2018 | 10:08
kottigr1: Власть в РФ окончательно захватили тараканы в голове у Путина.. Иногда они устраивают свои тараканьи бега, называя их выборами..
meteor1908 17 сентября 2018 | 10:12
Я не Ванга, но в итоге результаты могут отменить вообще и назначить новые выборы, в которых уж точно победит нужный кандидат.
wokal 17 сентября 2018 | 10:14
Внутрение войска золотова решат эту проблему отработают свои зарплаты и раний выход на пенсию сделают из несогласных с такими выборами сочную отбивную
wuwer 17 сентября 2018 | 10:19
Чё за дела?
Ну этот кандидат...получит люлей от всей души
Все службы на подхвате..и подсчитать "правильно" не смогли...рты горлопанам заткнуть
Пора наводить там порядок....провести учения по всем местам жительства несознательных
sasass 17 сентября 2018 | 11:00
Памфиловой ,видимо , дано указание найти нарушения и отменить выборы ,такие выкрутасы возможны только при поражении на выборах ставленников Кремля...