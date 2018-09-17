Центризбирком обещает разобраться во всех жалобах, которые поступят из Приморского края

Итоги второго тура губернаторских выборов в регионе будут подведены только после этого, — заявила в прямом эфире «Эха Москвы» глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В КПРФ утверждают, что на выборах были фальсификации. Кандидат в губернаторы от коммунистов Андрей Ищенко лидировал в ходе подсчета голосов, однако в последний момент его обошел «единоросс» Андрей Тарасенко. Ищенко объявил голодовку и призвал своих сторонников принять участие в акции протеста.

У движения в защиту прав избирателей «Голос» есть много вопросов к тому, как шло голосование во втором туре выборов губернатора от Приморья. Об этом «Эху» сообщил представитель движения Роман Удот.

В движении «Голос» считают, что результаты выборов должны быть оспорены и призывают к публичному повторному пересчету голосов.