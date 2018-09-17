МВД России планирует ввести дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев в пунктах пропуска через границу, либо непосредственно на территории страны, — рассказала ТАСС руководитель главного управления по вопросам миграции министерства Ольга Кириллова.

Сейчас в обязательном порядке дактилоскопию проходят те, кто приехал в Россию в поисках убежища, лица, подавшие заявления о признание их гражданами России или приеме гражданства, а также обратившиеся за разрешением на временное проживание и разрешением на работу.