МВД России планирует ввести дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев в пунктах пропуска через границу
МВД России планирует ввести дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев в пунктах пропуска через границу, либо непосредственно на территории страны, — рассказала ТАСС руководитель главного управления по вопросам миграции министерства Ольга Кириллова.
Сейчас в обязательном порядке дактилоскопию проходят те, кто приехал в Россию в поисках убежища, лица, подавшие заявления о признание их гражданами России или приеме гражданства, а также обратившиеся за разрешением на временное проживание и разрешением на работу.
Комментарии3
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polsan 17 сентября 2018 | 09:57
Многие страны так уже давно и делают!
Опять же, деньги на это понадобятся немалые! )
kottigr1 17 сентября 2018 | 09:59
polsan: Надо пускать иностранцев в РФ только после целования портрета Путина. Только после этого можно быть с большей степенью уверенным что у них нет злых помыслов в отношении Великой России...
semia 17 сентября 2018 | 10:00
Сколько на этой системе увороваать? Вот вопрос , не дающий покоя руководству МВД. И Как делить это с ФСБ. Ведь погранслужба это ФСБ.А гастарбайтеров по старинке будут
ловить и сажать в кутузки. Ведь с них можно получить .