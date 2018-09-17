Куба не отказывается от курса на строительство коммунизма, — заявил председатель госсовета и совета министров Мигель Диас-Канель в интервью телеканалу «Телесур». В проекте новой кубинской конституции нет положения о «движении к коммунистическому обществу». «Я не рассматриваю это в качестве отказа. Термины «коммунизм» и «социализм» тесно связаны и подразумевают друг друга», — подчеркнул кубинский лидер.

По его мнению, сейчас, спустя почти 60 лет после победы революции на острове, Куба приблизилась к построению социалистического общества.