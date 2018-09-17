Куба не отказывается от курса на строительство коммунизма
Куба не отказывается от курса на строительство коммунизма, — заявил председатель госсовета и совета министров Мигель Диас-Канель в интервью телеканалу «Телесур». В проекте новой кубинской конституции нет положения о «движении к коммунистическому обществу». «Я не рассматриваю это в качестве отказа. Термины «коммунизм» и «социализм» тесно связаны и подразумевают друг друга», — подчеркнул кубинский лидер.
По его мнению, сейчас, спустя почти 60 лет после победы революции на острове, Куба приблизилась к построению социалистического общества.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 09:38
60 лет строили социализм, но только приблизились к его построению?
А гитлеру и сталину на это строительство потребовалось гораздо меньше времени.
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 09:52
mikhail_spb_: вот уж строители хреновы, так строят, что райский уголок Земли превратили в задворки в каменном веке!
tvitov66 17 сентября 2018 | 09:58
igorrrpadlowitchs: Уго Чавес (на сковородку его ещё раз) оказался намного эффективнее Кастро
compare 17 сентября 2018 | 09:40
да..если еще есть что "кушать",то это еще "сицилизьм" по-марксу,а вот когда наступит полный кирдык-пища,то это и будет,"полная коммунизьма" со всеми вытекающими радостями бытия....
vilingrad 17 сентября 2018 | 09:45
Россия поможет доломать... достроить, что еще не доломано. А когда Москва вернется к построению коммунизма? Самое время: нынешнее поколение будет жить при... тьфу!
nikvol 17 сентября 2018 | 09:50
Красивая страна, красивые женщины, счастливые люди...
kottigr1 17 сентября 2018 | 09:54
nikvol: Нищая страна, бесправное население, одичавшие от своей первобытности люди..
beliy_negr 17 сентября 2018 | 09:51
Жжет, за 60 лет только приблизилась))
tvitov66 17 сентября 2018 | 10:00
beliy_negr: Зато в Норвегии уже лет 20 как социализм, а с введением ренты будет и коммунизм - они туда не по Марксу пошли, а по Канту и Гегелю