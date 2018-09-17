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09:30, 17 сентября 2018

Эрдоган: Турция продолжит укреплять свои позиции в сирийской провинции Идлиб

Турция продолжит укреплять свои позиции в сирийской провинции Идлиб, — заявил президент Эрдоган в интервью турецким СМИ. Он подчеркнул, что турецкие военные находятся в Идлибе по просьбе сирийского народа.

Ситуацию в Идлибе обсудят сегодня президенты России и Турции, Путин и Эрдоган встретятся в Сочи.

Комментарии

6

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andre_klimov 17 сентября 2018 | 09:47

Стартовые позиции для торгов,

kottigr1 17 сентября 2018 | 09:57

andre_klimov: РФ сказочно повезло, что она вляпалась в этот мусульманский тараканник.. На ней майка лидера в этих тараканних бегах..

nikolaitschi 17 сентября 2018 | 09:50

Эрдогану, мечтающему стать центром мусульманского мира, предлагается стать зрителем его уничтожения? Когда-то он стал фактическим гарантом по выводу вооруженных групп в обмен на территории, теперь предлагается соглашение нарушить и добить оппозицию? Эрдоган тоже должен стать клоуном?

tvitov66 17 сентября 2018 | 09:51

Ща и турецкая лира к доллару начнет укрепляться ... И плевать Эрдоганчику на нашего нацгномика - будет косить настамнетов пачками и штабелями

zor 17 сентября 2018 | 09:55

Асад-избранник сирийского народа
Россия в Сирии- по просьбе избранника сирийского народа Асада
Турция в Сирии - по просьбе сирийского народа.

А поскольку все решает народ,то Эрдоган в Сирии на более законных основаниях чем Путин ,тем более что у Эрдогана,в отличие от Путина,руки не запачканы кровью сирийских граждан .

stopkran1969 17 сентября 2018 | 09:58

Как всегда все "решалы" любят говорить от имени народа, часто даже не своего

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