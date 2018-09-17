Эрдоган: Турция продолжит укреплять свои позиции в сирийской провинции Идлиб

Турция продолжит укреплять свои позиции в сирийской провинции Идлиб, — заявил президент Эрдоган в интервью турецким СМИ. Он подчеркнул, что турецкие военные находятся в Идлибе по просьбе сирийского народа.

Ситуацию в Идлибе обсудят сегодня президенты России и Турции, Путин и Эрдоган встретятся в Сочи.