Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП на трассе Псков – Санкт-Петербург
Об этом в Фейсбуке сообщил педагог Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов. Подробности он не привел. Луконину было 49 лет, у него осталась дочка Полина. Артист работал в Санкт-петербургском театре музыкальной комедии.
Комментарии1
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wuwer 17 сентября 2018 | 10:01
У нас каждый день кто-то уходит в мир иной
И не у каждого имя на слуху
Это жизнь.... грустно....досадно...печально
но когда жизнь рядового жителя .....не стоит и ломанного гроша....как-то не то..своя рубашка ближе к телу