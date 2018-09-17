Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП на трассе Псков – Санкт-Петербург

Об этом в Фейсбуке сообщил педагог Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов. Подробности он не привел. Луконину было 49 лет, у него осталась дочка Полина. Артист работал в Санкт-петербургском театре музыкальной комедии.