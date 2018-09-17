Юристы КПРФ готовят исковые заявления по итогам выборов в Приморье
В частности, коммунисты хотят опротестовать результаты выборы по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока, — рассказал изданию Медуза кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко. Ищенко с большим отрывом лидировал во втором туре, однако после обработки 99% протоколов проиграл кандидату от «Единой России».
Ищенко заявил, что у него воруют голоса и призвал своих сторонников к бессрочной забастовке обманутых избирателей.
Центризбирком намерен тщательно разобраться с подсчетом голосов на выборах губернатора в Приморье. Только после этого будут подведены окончательные итоги кампании, — сказала «Интерфаксу» председатель ЦИКа Элла Памфилова. Член ЦИКа Евгений Шевченко, который курирует в комиссии этот регион, заявил, что Центризбирком пока не получил ни одной жалобы из Приморья.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 09:40
Исковые заявления - это уже не модно.
Пусть вызывают на дуэль и обещают сделать сочную отбивную.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 09:41
Юристы КПРФ готовят исковые заявления по итогам выборов в Приморье...
Я бы поддержать всероссийскую забастовку.
tvitov66 17 сентября 2018 | 09:46
Эта КПРФ более 10 лет ЕДросам активно подмахивала и теперь пожинает сочные плоды
yralez 17 сентября 2018 | 09:45
Вы слыхали, чтобы из партии жуликов и воров не утвердили ?
К чему этот балаган ?......утритесь, выборы прошли кагэбично.
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 09:47
У нас свободная страна! Если что не так, то всегда можно провести референдум и присоединиться, да хоть к той же Японии.
ivanbel 17 сентября 2018 | 09:52
На протяжении многих лет отсутствие посадок фальсификаторов выборов гарантирует стране продолжение фальсификаций.
tvitov66 17 сентября 2018 | 09:55
ivanbel: "Во деревня! Кто ж его посадит! Он же памятник!"(с)
citizeneco 17 сентября 2018 | 09:54
Видимо, на самом верху принято “волевое решение” о победе кандидата от “Единой России”, как обычно, побеждают те, кто считают, т.е. располагают административным ресурсом, а не голосуют.
cromwel 17 сентября 2018 | 09:58
Какие заявления и кому? Все давно решает главный Пахан. И нечего было зад едросам все эти годы подтирать.