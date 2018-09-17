Юристы КПРФ готовят исковые заявления по итогам выборов в Приморье...

В частности, коммунисты хотят опротестовать результаты выборы по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока, — рассказал изданию Медуза кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко. Ищенко с большим отрывом лидировал во втором туре, однако после обработки 99% протоколов проиграл кандидату от «Единой России».

Ищенко заявил, что у него воруют голоса и призвал своих сторонников к бессрочной забастовке обманутых избирателей.

Центризбирком намерен тщательно разобраться с подсчетом голосов на выборах губернатора в Приморье. Только после этого будут подведены окончательные итоги кампании, — сказала «Интерфаксу» председатель ЦИКа Элла Памфилова. Член ЦИКа Евгений Шевченко, который курирует в комиссии этот регион, заявил, что Центризбирком пока не получил ни одной жалобы из Приморья.