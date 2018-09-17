Британская полиция исключает возможность нового отравления «Новичком» в ресторане Солсбери
Нет ничего, что указывало бы на присутствие этого вещества, — говорится в официальном заявлении. Причины, по которым ухудшилось состояние двух пострадавших, пока не установлены. Ведется расследование. Оба посетителя ресторана – мужчина и женщина – госпитализированы.
Заведение находится буквально в трехстах метрах от ресторана, в котором в день отравления обедал Сергей Скрипаль с дочерью Юлией.
Комментарии11
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danko_durka 17 сентября 2018 | 09:12
Почему нет? Не мог туда Путин прыбыть? Где данко1?
blahovdav 17 сентября 2018 | 09:54
danko_durka: Почему нет? Не мог туда Путин прыбыть? Где данко1?\\\\\
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Кошка бросила котят-это путин виноват!
Что за ситуация?
Это-репутация!
snamor 17 сентября 2018 | 09:14
Англичане знают кого они травили, а кого нет. Поэтому исключают.
kryimzdick 17 сентября 2018 | 09:18
Россия отправлена стариком и находится без сознания
andreyoo 17 сентября 2018 | 09:24
Британская полиция исключает возможность нового отравления «Новичком» в ресторане Солсбери
-- Так может и у Скрипалей не Новичек был? Они тоже вроде как в пиццерии перекусывали.
polsan 17 сентября 2018 | 09:33
andreyoo: это скоро станет известно, а вот тролли, что на сайте пасутся стаями они с одного компа пишут?! )))
sg100 17 сентября 2018 | 09:38
polsan:
Как так то? Еще только БУДЕТ известно, а санкции уже есть. Акк то не делается так в правовых государствах. Ах, да, это же англия, о чем я?
Тролли на сайтах пасутся на разных компьютерах. Эхо может себе позволить оснастить всех реадкторов собственными ПК
sg100 17 сентября 2018 | 09:33
Новую фишку рестораны в англии скоро будут применять. На входе будут вешать табличку c перечеркнутой надписью "Novochok"
Редкостные дебилы. Вот так английские спецслужбы ненавязчиво отвлекли на целый год своих граждан от внутренних проблем. Взяли какой то дури, производящейся тут же под боком в Солсбери и траванули своего бывшего иуду с гражданкой другой страны. Дешево и сердито и раздули грандиозный скандал. Лживые английские ублюдки в своем репертуаре..
ivfn 17 сентября 2018 | 09:48
sg100:
Вчера здесь один товарищ анекдот хороший выложил
Штирлиц и Скрипаль выпили по две бутылки водки.
Скрипаль упал и умер.
“Новичок», — подумал Штирлиц.
blahovdav 17 сентября 2018 | 09:59
sg100: Взяли какой то дури, производящейся тут же под боком в Солсбери и траванули своего бывшего иуду с гражданкой другой страны. Дешево и сердито и раздули грандиозный скандал. Лживые английские ублюдки в своем репертуаре..\\\\\Путлеровская свинина рассказывает нам о лживом Западе??? Ты уже нашел удостоверение фашистов в У;краине?? А 300 русских беременных женщин, со вспоротыми животами в Славянске? А может есть видео кочующего миномета по Донецку, точно уничтожающего мирные троллейбусы?? Где видео с эшелонами вооруженных ножами бендеровцах, едущих вырезать русских в Крыму??Где это, лживая путлеровская свинка?
davi__koloradov 17 сентября 2018 | 09:39
Рашкованы пытались инсценировать еще одно отравление, чтобы дискредитировать британское расследование, но, как всега, обделались.