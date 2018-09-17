Британская полиция исключает возможность нового отравления «Новичком» в ресторане Солсбери

Нет ничего, что указывало бы на присутствие этого вещества, — говорится в официальном заявлении. Причины, по которым ухудшилось состояние двух пострадавших, пока не установлены. Ведется расследование. Оба посетителя ресторана – мужчина и женщина – госпитализированы.

Заведение находится буквально в трехстах метрах от ресторана, в котором в день отравления обедал Сергей Скрипаль с дочерью Юлией.