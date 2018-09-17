Нижегородские полицейские задержали нескольких журналистов на презентации контркультурного альманаха moloko plus
Одного из задержанных, основателя альманаха Павла Никулина, оставили на ночь в ОВД.
Силовики пришли на мероприятие под предлогом поиска запрещенной литературы. Они утверждали, что к ним поступило заявление, однако кто именно его написал, говорить не стали, пишет Медиазона. В баре «Подсобка», где началась презентация, помимо Никулина, были задержаны авторы журнала Софико Арифджанова и Михаил Шубин. Кроме того, были задержаны двое посетителей, одному из них полицейские сказали, что он, якобы, состоит в экстремистской организации. Уже в отделе полиции Никулина силой затолкали в кабинет, чтобы взять у него отпечатки пальцев. К основателю альманаха долго не пускали его адвоката. В итоге на журналиста составили протокол о неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и оставили в ОВД до суда. Шубина и Арифджанову отпустили без составления протоколов.
В нижнем Новгороде должна была пройти уже четвертая презентация нового номера альманаха, который посвящен революции. До этого в Краснодаре полиция забрала весь тираж, а на Никулина и Арифджанову напали неизвестные. А в Петербурге на мероприятие пришли трое сотрудников ФСБ.
Журнал moloko plus выходит в виде тематических номеров. Каждый посвящено определенной проблеме: терроризм, борьба с наркотиками, радикализм и т.д.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 09:10
Это не цензура.
В нашей стране цензура запрещена Конституцией.
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 09:24
mikhail_spb_: Точно, это не может быть цензурой. Цензура предполагает предварительное чтение. У нас же полиция не читает - она сначала бьет, потом сама пишет.
sneer1 17 сентября 2018 | 09:59
platonnekafrin: Вы правы, это - не совсем цензура. Они читать-то не умеют. А размножать протоколы под копирку, - тут много ума не надо.
post_v 17 сентября 2018 | 09:24
mikhail_spb_:
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силовики за наши же налоги работают промоутерами?
те, кто даже не знал о существовании этого альманаха, захотят теперь почитать его...
wuwer 17 сентября 2018 | 09:19
))) После ряда случаев самовозгорания молока и взрывов творога
Данные продукты отнесены к экстремистким
Да вообще, подозрительное название - "молоко плюс" ...да ещё иностранными буквами
drgonish 17 сентября 2018 | 09:38
[ Журнал moloko plus выходит в виде тематических номеров. Каждый посвящено определенной проблеме: терроризм, борьба с наркотиками, радикализм и т.д. ]
- А теперь, дети, хорошенько запомним слова, которые говорить нельзя.