Нижегородские полицейские задержали нескольких журналистов на презентации контркультурного альманаха moloko plus

Одного из задержанных, основателя альманаха Павла Никулина, оставили на ночь в ОВД.

Силовики пришли на мероприятие под предлогом поиска запрещенной литературы. Они утверждали, что к ним поступило заявление, однако кто именно его написал, говорить не стали, пишет Медиазона. В баре «Подсобка», где началась презентация, помимо Никулина, были задержаны авторы журнала Софико Арифджанова и Михаил Шубин. Кроме того, были задержаны двое посетителей, одному из них полицейские сказали, что он, якобы, состоит в экстремистской организации. Уже в отделе полиции Никулина силой затолкали в кабинет, чтобы взять у него отпечатки пальцев. К основателю альманаха долго не пускали его адвоката. В итоге на журналиста составили протокол о неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и оставили в ОВД до суда. Шубина и Арифджанову отпустили без составления протоколов.

В нижнем Новгороде должна была пройти уже четвертая презентация нового номера альманаха, который посвящен революции. До этого в Краснодаре полиция забрала весь тираж, а на Никулина и Арифджанову напали неизвестные. А в Петербурге на мероприятие пришли трое сотрудников ФСБ.

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