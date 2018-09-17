Центризбирком обещает разобраться во всех жалобах, которые поступят из Приморского края
Итоги второго тура губернаторских выборов в регионе будут подведены только после этого, — заявила глава ЦИКа Элла Памфилова. Как сообщает «Интерфакс», исполняющий обязанности губернатора «единоросс» Андрей Тарасенко буквально на финише обошел своего соперника-коммуниста Андрея Ищенко. В КПРФ заявили о фальсификациях и пригрозили вывести людей на улицы. Ищенко объявил голодовку.
В свою очередь, в штабе Тарасенко утверждают, что штаб кандидата от КПРФ потратил около 40 миллионов рублей на подкуп избирателей. В штабе утверждают, что располагают аудио— и видеозаписями, и по каждому факту подали жалобы в Избирательную комиссию.
Итоговые протоколы голосования переписывались, чтобы не допустить победы кандидата от КПРФ. Об этом «Эху» сказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Зюганов добавил, что необходимо уважать выбор граждан.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 09:08
Все выборы по всей стране являются самыми честными в мире, а в Приморском крае в избирательной комиссии засели агенты мировой закулисы?
sandro_007 17 сентября 2018 | 09:10
Памфилова навела порядок и оперативно реагирует на сигналы о нарушениях. Мышь не проскочит.
shtirlitz77 17 сентября 2018 | 09:14
sandro_007: "...Мышь не проскочит...."
А Тарасенко "проскочил".
sandro_007 17 сентября 2018 | 09:21
shtirlitz77:
Крысам со служебного.
polsan 17 сентября 2018 | 09:39
sandro_007: а ты, как опять проскочил на сайт, троль, тебя же недавно банили?! ))
polsan 17 сентября 2018 | 09:18
mikhail_spb_: исполняющий обязанности губернатора «единоросс» Андрей Тарасенко буквально на финише обошел своего соперника-коммуниста Андрея Ищенко.
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Прямо как в настоящем спортивном состязании! )) А допинг контроль будет?! ))
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 09:19
А какие есть основания верить путинскому ЦИК, собственно?
shtirlitz77 17 сентября 2018 | 09:11
Грубая работа в Приморье.
Надо аккуратней, как в Москве.
Организовать побольше участков для голосования "по месту нахождения".
Хотя бы в дачных поселках и на ж/д станциях.
Приморцы из УИКов, все на выучку в Москву.
compare 17 сентября 2018 | 09:18
shtirlitz77: точно,к "эллочке-буквоедке"....глянешь на ее современные фото-заматерела,лучится скреповым светом и накопила "сакрального" запаса...
compare 17 сентября 2018 | 09:16
вообще-то,"чума на оба ваши дома",но,перевес в симпатиях у "кпрф" связан с критической массой антипатии к антинародному "едру",поэтому чисто протестное голосование,правда,ни к каким положительным результатам не приводящее: что толку,если "в кустах" сидят "едровцы" с "пилами"?
degele 17 сентября 2018 | 09:19
вот уж эта бабища разберется. Ей уже заплатили до 2024.
protvik 17 сентября 2018 | 09:29
degele: панфилова-чурова обязательно разберётся с теми нарушениями где непобедиди единороссы. А золотов хорошенько на даёт тем кто не согласен с единой линией партии и бесменыного вождя.
vit0nix 17 сентября 2018 | 09:21
"Зюганов добавил, что необходимо уважать выбор граждан." И пошел отовариваться в администрацию президента, а что теперь можно продаться и подороже
wuwer 17 сентября 2018 | 09:25
)) Не зря ванговал...
В течении ночи ..при усердном пересчёте и правильном перекладывании бюллетений в нужные стопки...
После упорной борьбы....наконец то достигут нужный результат..
А в суд потом пойдёте..через пару лет..когда все концы пожгут
vedma2017 17 сентября 2018 | 09:32
Кому еще и какие еще нужны доказательства того, что совершенно не имеет значения - как голосуют избиратели, потому что конечные цифры рисуют такие, какие нужны кремлевскому фюреру ?
ivanbel 17 сентября 2018 | 09:42
Нет посадок за предыдущие фальсификации. Вот и результат. Элла, где посадки?