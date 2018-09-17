В Москву возвращается тепло
По прогнозу в четверг будет до +23, а местами на юге Подмосковья и до 24 градусов тепла, — рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, такой температурный фон превышает норму на 8 градусов.
Комментарии2
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kazlevich1949 17 сентября 2018 | 08:54
"При помощи совпадений Бог сохраняет анонимность" - Альберт Эйнштейн.
Таки кажется на Земле заканчиваются учения "Восток 2018"???
sasass 17 сентября 2018 | 09:07
Кремль перегрелся уже выше нормы и подходит уже к критической температуре накала...