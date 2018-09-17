В Москву возвращается тепло

По прогнозу в четверг будет до +23, а местами на юге Подмосковья и до 24 градусов тепла, — рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такой температурный фон превышает норму на 8 градусов.