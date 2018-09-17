Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США
Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США, — сообщает Уолл стрит джорнал со ссылкой на источники в Пекине.
По данным издания, администрация США уже сегодня может объявить о введении новых пошлин на товары, произведенные в Китае на 200 миллиардов долларов.
Комментарии2
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ss2020 17 сентября 2018 | 08:55
дядя сэм учит уму разуму медвежонка винипуха...ВОСПИТАНИЕ ПОНИМАЕШЬ!))))))))))))
sasass 17 сентября 2018 | 09:11
Пиндосы наносят новый удар по России уже через Китай ....