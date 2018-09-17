Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США, — сообщает Уолл стрит джорнал со ссылкой на источники в Пекине.

По данным издания, администрация США уже сегодня может объявить о введении новых пошлин на товары, произведенные в Китае на 200 миллиардов долларов.