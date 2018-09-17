Пользователи смогут удалять почти все предустановленные приложения на своих гаджетах
Пользователи смогут удалять почти все предустановленные приложения на своих гаджетах. Производителей обяжут снять с них неприкосновенность в соответствии с законом, который сейчас разрабатывает Федеральная антимонопольная служба.
Работа должна быть завершена в апреле будущего года, — сообщает РБК.
Комментарии6
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vata_putya 17 сентября 2018 | 08:51
хорошо, а то столько мусора , который не удалить
cromwel 17 сентября 2018 | 09:06
В апреле будущего года! Во как быстро работают чиновники. Пустяковый закон а столько волокиты. Зато чиновники жопы протирабт исправно на стуле.
icf 17 сентября 2018 | 09:09
Вот ведь что творит воровская Путинская власть! Не то, что демократические пронародные правительства Европы и США - те бы никогда не позволили охлосу самостоятельно решать, какие приложения ставить на свой смартфон, а какие - нет.
encopresis 17 сентября 2018 | 09:16
Это как с багажом у АК Победа - ФАС обязывает разрешить, Победа разрешает, но попутно повышает цены на билеты и доп.услуги.
Так и с гаджетами - будут поставлять тушки без программ, может даже без ОС, но дороже и за сами программы придётся платить.
ФАС это всего лишь ещё один инструмент для ограбления народа!
drgonish 17 сентября 2018 | 09:29
encopresis:
{Так и с гаджетами - будут поставлять тушки без программ, может даже без ОС, но дороже и за сами программы придётся платить. ]
За программы надо платить, оказывается, да.
Россиянцев так развели Майкрософт, позволяя пиратской Винде и офисным приложениям практически полностью захватить этот сектор рынка, и сделав их де-факто стандартом, а затем потребовать у властей РФ начать борьбу с пиратством.
Тоже было с "ножками буша", когда это говно сюда толкали за копейки, а когда отечественное птицефабрики не выдержали конкуренции и развалились, цены на ьушеножки быстренько подняли до уровня бывших отечественных Конкуренция, чо.
А вывод, какой? Лох должен страдать!
compare 17 сентября 2018 | 09:33
это и без "добро" можно сделать,главное-чтобы ручки не только под "комменты" были "заточены"...