Пользователи смогут удалять почти все предустановленные приложения на своих гаджетах. Производителей обяжут снять с них неприкосновенность в соответствии с законом, который сейчас разрабатывает Федеральная антимонопольная служба.

Работа должна быть завершена в апреле будущего года, — сообщает РБК.