В ЕСПЧ подана первая жалоба на задержание участника акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября
В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба на задержание участника акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Жалобу подала 22-летняя сотрудница штаба Навального в Красноярске Мария Маковозова.
Ее задержали за три дня до несогласованного митинга и отправили под арест на 10 суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия, — сообщают «Ведомости».
Комментарии5
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drgonish 17 сентября 2018 | 09:16
[Жалобу подала 22-летняя сотрудница штаба Навального в Красноярске Мария Маковозова. ]
А сколько школьников получили компенсации через ЕСПЧ, давным давно обещанных Навальным?
Сейчас девочка получит от ЕСПЧ одобрямс, и Навальный снова будет зазывать детей на несогласованные митинги подставлять загривки полиции и обещать за это золотые горы.
ivfn 17 сентября 2018 | 09:42
drgonish:
Она не первый раз в темнице, нравится видимо,
chapter_2 17 сентября 2018 | 09:18
Работая за те же деньги, но с меньшими усердием и качеством, человек уже принимает участие в «бессрочном протесте» против повышения пенсионного возраста.
ivfn 17 сентября 2018 | 09:40
chapter_2:
//Работая за те же деньги, но с меньшими усердием и качеством, человек уже принимает участие в «бессрочном протесте» //
На Ярославском кожзаводе одну смену попротестовал бы . а то и меньше. Или выгнали бы или мужики морду лица набили.
sasass 17 сентября 2018 | 09:20
Мусора много теперь поступать в ЕСПЧ и не только из Подмосковья ....