Центризбирком обещает разобраться во всех жалобах, которые поступят из Приморского края
Итоги второго тура губернаторских выборов в регионе будут подведены только после этого, — заявила глава ЦИКа Элла Памфилова. Как сообщает «Интерфакс», исполняющий обязанности губернатора «единоросс» Андрей Тарасенко буквально на финише обошел своего соперника-коммуниста Андрея Ищенко. В КПРФ заявили о фальсификациях и пригрозили вывести людей на улицы. Ищенко объявил голодовку.
В свою очередь, в штабе Тарасенко утверждают, что штаб кандидата от КПРФ потратил около 40 миллионов рублей на подкуп избирателей. В штабе утверждают, что располагают аудио— и видеозаписями, и по каждому факту подали жалобы в Избирательную комиссию.
Комментарии15
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vata_putya 17 сентября 2018 | 08:49
панфилова хочет "правильно" подсчитать. кремль в шоке от таких результатов
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 09:03
У неё, похоже, начинается состояние пониженной социальной ответственности. Расклад- то тот еще!
jamba 17 сентября 2018 | 08:50
Заявление Элочки, это тактический ход Кремля! Пауза нужна для того, чтобы не дать страстям разгореться, а тихо придушить их в кулуарах;)))
taglit 17 сентября 2018 | 08:56
jamba: девица легкого поведения памфилова пытается спустить все на тормозах..
а едросы вообще попутали рамсы...
vasya_von_smetankin 17 сентября 2018 | 08:52
Видимо, кандидат Ищенко просто не имеет требуемого "Памфиловского" критерия - "12 лет на производстве", потому и проиграл.
beobachter 17 сентября 2018 | 08:56
Не помогло Ищенке обещание поддерживать политику Путина. Против лома нет приема...
drgonish 17 сентября 2018 | 09:00
[В свою очередь, в штабе Тарасенко утверждают, что штаб кандидата от КПРФ потратил около 40 миллионов рублей на подкуп избирателей.]
Если это правда, то получается, что и явка в 23% имеет финансовую, а не идейную подпитку. Это катастрофа. Людям глубоко наплевать на свое будущее. Так, скажите, а почему власть должна для вас что-то "хорошее" делать, если вам пофиг настолько, что раз в пять лет до избирательной урны не дойти?
vinidbi 17 сентября 2018 | 09:06
drgonish: Дебил пригожинский - едрососы имеют неограниченный административный ресурс по всей России в открытую идет круглосуточный подкуп избирателей в том числе по кремль-ТВ-пропаганде- но вы гнида об этом никогда не скажите слизняк конченный!!!
j_partizan 17 сентября 2018 | 09:09
drgonish:
Ну дойдут все до избирательной урны, тогда власть просто уничтожит бюллетени за чужого кандидата и вложит за своего.
Одним словом - тупик. Решать проблему надо иначе.
stalinator 17 сентября 2018 | 09:01
Хм, из Приморского края пахнуло сепаратизмом, ЕдРо прокатили....
Пора вводить режим ЧС вместе с вежливыми и не очень людьми.
alex_melnikov Алексей Мельников 17 сентября 2018 | 09:06
Как одно избиркомовское жулье разбирается с другим избиркомовским жульем - известно. Говорит, что "все по закону", а нарушения "имели место, но не повлияли на результаты голосования".
nikvol 17 сентября 2018 | 09:27
alex_melnikov: Как одно избиркомовское жулье разбирается с другим избиркомовским жульем - известно
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Так смертной казни же нет, значит, всё можно.
cromwel 17 сентября 2018 | 09:11
Так вот везде у нас проходят "выборы", сплошное надувательство, подгон результатов и профонация. И в итоге под занавес физиономия Панфиловой с обещаниями разобраться.
nikolaitschi 17 сентября 2018 | 09:14
При любом раскладе, это свидетельствует о об отсутствии такого инструмента народного волеизъявления, как выборы, остался только ритуал. Законопослушным гражданам остались только забастовки и стачки, а остальных толкают в.... Крови хочется?
aleks50 Алексей Клубников 17 сентября 2018 | 09:21
Воры свою власть, только с кровью отдадут. Вот и путинок подтвердит.