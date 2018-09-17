Центризбирком обещает разобраться во всех жалобах, которые поступят из Приморского края

Итоги второго тура губернаторских выборов в регионе будут подведены только после этого, — заявила глава ЦИКа Элла Памфилова. Как сообщает «Интерфакс», исполняющий обязанности губернатора «единоросс» Андрей Тарасенко буквально на финише обошел своего соперника-коммуниста Андрея Ищенко. В КПРФ заявили о фальсификациях и пригрозили вывести людей на улицы. Ищенко объявил голодовку.

В свою очередь, в штабе Тарасенко утверждают, что штаб кандидата от КПРФ потратил около 40 миллионов рублей на подкуп избирателей. В штабе утверждают, что располагают аудио— и видеозаписями, и по каждому факту подали жалобы в Избирательную комиссию.