Президенты России и Турции встретятся сегодня в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Темой переговоров станет обстановка в Идлибе, — сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Идлиб – единственная сирийская провинция, которая остается в руках оппозиции.

7 сентября в Тегеране состоялась встреча в верхах с участием лидеров Турции, России и Ирана. На нем была принята Тегеранская декларация с призывом террористам сложить оружие.