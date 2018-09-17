Президенты России и Турции встретятся сегодня в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии
Президенты России и Турции встретятся сегодня в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Темой переговоров станет обстановка в Идлибе, — сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Идлиб – единственная сирийская провинция, которая остается в руках оппозиции.
7 сентября в Тегеране состоялась встреча в верхах с участием лидеров Турции, России и Ирана. На нем была принята Тегеранская декларация с призывом террористам сложить оружие.
Комментарии16
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ur_sus 17 сентября 2018 | 08:39
Путин опять подержит Эрдогана за "помидоры"?
vezdehod 17 сентября 2018 | 08:47
Плешивый будет предлагать другу Эрдогану . как им "обустроить" Сирию.
andre_klimov 17 сентября 2018 | 08:58
ur_sus:
В данном случае Эрдоган держит Путина за помидорыи медленно их сжимает. Турецкий спецназ наполняет окрестности Идлиба уже несколько недель. А это нервирует и Путина, и Роухани, ибо турецкие военные - вполне ральная сила, несмотря на то, что Эрдоган их достаточно обескровил. Более того Эрдоган достаточно однозначно уже выразился о том, что он будет контроллировать развитие ситуации.
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Для чего это надо Эрдогану? Просто в недавно намечавшемся "тройном союзе уходящих из-под санкций" наметился раскол - Россия, несмотря на громкие заявления, абсолютно не готова выходить из долларовой зоны, а Иран не хочет укрепления роли Турции в регионе. При всём при том тонущая лира остро нуждается в "соломинке", в качестве которой сгодится даже "деревяный". Так что "военная координация" будет продаваться. Вот об этой цене и пойдёт речь на встрече.
kazlevich1949 17 сентября 2018 | 08:44
Юстас Алексу...
Вот так сегодня в нашей Цивилизации происходят переговоры республиканцев с демократами США (вернее в сухом остатке тех кто за ними стоят) и за Сирию тоже... Дожили!
pedrobutylkovich 17 сентября 2018 | 08:45
Придется Эрдогану принимать своих прикормленных басмачей, ой придется!
timber_head 17 сентября 2018 | 08:53
А чё в Сочи, а не в Ялте? Друг Эрдоган не спешит попасть под санкции за незаконный въезд на оккупированные территории?
andre_klimov 17 сентября 2018 | 09:00
timber_head:
Его одно только название Армянск приводит в ярость, а уж если нюхнёт тамошнего...
timber_head 17 сентября 2018 | 09:06
andre_klimov: А у Вована и вообще с выбором стало не густо. В Италии на горных лыжах уже не покатаешься, не приглашают - теперь либо в Сочи, либо к Эрдогану в Улудаг.
venmud 17 сентября 2018 | 08:59
Опять из-за этого турка нашему Пахарю приходится из Москвы в Сочи лететь.
vilingrad 17 сентября 2018 | 09:02
Президенты России и Турции встретятся сегодня в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии"
Летели в Москву, сели в Воронеже, хотя нам нужно было в Саратов. Турки там по соседству- а что там чекист забыл, кроме проблем на свою многомудрую башку?
alex_sionist 17 сентября 2018 | 09:06
Православный волюнтарист на понимает что невозможно убедить суннита оставить у власти шиита в школе кгб этому не учили вот он и тупит. А господин Эрдоган следующий раз гаранту не нож в спину вставит а что нибудь помягче куда нибудь пониже
pedrobutylkovich 17 сентября 2018 | 09:43
alex_sionist: Вообще то Асад алавит
rom8883 17 сентября 2018 | 09:07
Какое им обоим дело до Сирии?
andre_klimov 17 сентября 2018 | 09:14
rom8883:
Согласен, что интересантов должно быть трое. Просто у Роухани лёгкое несварение образовалось - несколько днейназад прошли американские учения, в которых отрабатывался сценарий разблокирования Ормузского Пролива, Персидского Залива и Пролива Баб Аль-Мандеб в случае попыток Ирана их заблокировать (это основные пути морской поставки нефти для региона).
Кстати, наконец в регион завезли F-35Bs - симпатичная стелс-машинка с палубным вертикальным взлётом. Заодно было продемонстрировано покрытие - от Ормуз до побережья Северной Сирии.
Так что как только простиранное высохнет - Роухани к ним присоединится...
andre_klimov 17 сентября 2018 | 09:45
andre_klimov:
Кстати, Хезбалла не будет учавствовать в идлибской бойне. Это - что-то новенькое. Одно не понятно - либо Иран решил слишком не высовываться и предоставить Путину и Эрдогану самим подставляться, либо Хезболла пытается показать строптивость...
timber_head 17 сентября 2018 | 09:16
rom8883: Ну, Турция с ней, по крайней мере, граничит. А вот что там наши забыли не особо понятно. Разве что у них какие-то бабки у Асада заныканы.