Швейцарские СМИ: В Швейцарии сейчас работают десятки российских агентов

В Швейцарии сейчас работают десятки российских агентов, — сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на данные правительства. В публикации утверждается, что более четверти россиян, аккредитованных в стране – шпионы. В МИД Швейцарии официально зарегистрированы 82 представителя России, они работают в посольстве в Берне, а также в консульствах в Женеве, Лозанне и Цюрихе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление швейцарского МИДа, Швейцария официально потребовала, чтобы Россия прекратила любую шпионскую деятельность на своей территории.