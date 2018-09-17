Швейцарские СМИ: В Швейцарии сейчас работают десятки российских агентов
В Швейцарии сейчас работают десятки российских агентов, — сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на данные правительства. В публикации утверждается, что более четверти россиян, аккредитованных в стране – шпионы. В МИД Швейцарии официально зарегистрированы 82 представителя России, они работают в посольстве в Берне, а также в консульствах в Женеве, Лозанне и Цюрихе.
Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление швейцарского МИДа, Швейцария официально потребовала, чтобы Россия прекратила любую шпионскую деятельность на своей территории.
Комментарии7
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pedrobutylkovich 17 сентября 2018 | 08:43
Ага, сейчас РФ прямо все бросит и прекратит!
kazlevich1949 17 сентября 2018 | 08:50
В Правительстве Швейцарии похоже Петька работает на две ставки, который в дивизии у Чапаева вычислил таки и кто в сортире свеже выструганные доски пачкает, пардон, пальцем о стенку вытирает: "Фурманов!? Он единственный кто в дивизии после туалета руки моет"...
"Швейцария официально потребовала, чтобы Россия прекратила любую шпионскую деятельность на своей территории"...
starsbo 17 сентября 2018 | 08:55
А куда же фсбшникам и кремлевским недалеких родственников пристраивать! не гуманно это.
korikov 17 сентября 2018 | 08:57
Россия вездесущая, все беды в Европе и США из-за России; за каждой швецарской аркой по два русский шпиона, отделила Каталонию, поставила Трампа в президенты, заставила Англию выйти из ЕС, беженцев из Африки наслала с чумой и поносом, принцессу Диану убила, Скрипаля отравила, Луну только пока не украла.
vilingrad 17 сентября 2018 | 08:59
korikov: kazlevich1949: pedrobutylkovich: По русски- только шепотом. Иначе рожу будут бить.
poluputing 17 сентября 2018 | 09:10
korikov: уж что что, а гадить вы умеете профессионально. Эти бы умения да на пользу россиянцам
rom8883 17 сентября 2018 | 09:00
Разрешалось иметь шпионов, но не наглеть.