Полиция пришла на презентацию альманаха Moloko Plus в Нижнем Новгороде

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что им стало известно о распространении экстремистской литературы на мероприятии. Задержаны несколько человек, в том числе журналисты Павел Никулин, Софико Арифджанова и Михаил Шубин. Из библиотеки бара, в котором должна была состояться презентация, забрали книги. Тираж альманаха также изъяли, — сообщает Медиазона. Позже Шубина и Арифджанову отпустили из полиции.

На Никулина составили административный протокол. Как утверждает журналист, из-за того, что он отказался представиться. Задержанного оставили в полиции до суда.