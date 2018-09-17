Полиция пришла на презентацию альманаха Moloko Plus в Нижнем Новгороде
Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что им стало известно о распространении экстремистской литературы на мероприятии. Задержаны несколько человек, в том числе журналисты Павел Никулин, Софико Арифджанова и Михаил Шубин. Из библиотеки бара, в котором должна была состояться презентация, забрали книги. Тираж альманаха также изъяли, — сообщает Медиазона. Позже Шубина и Арифджанову отпустили из полиции.
На Никулина составили административный протокол. Как утверждает журналист, из-за того, что он отказался представиться. Задержанного оставили в полиции до суда.
Комментарии5
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serg_eliseew 17 сентября 2018 | 08:44
Я хочу иметь эту книгу!
ajsenev 17 сентября 2018 | 09:06
Диктатура закона во всей своей красе!
aleks50 Алексей Клубников 17 сентября 2018 | 08:48
Молоко без пальмового масла- это и есть экстремизм.
rom8883 17 сентября 2018 | 09:04
А какое полицаям дело до презентации? Где у них заключение экспертов что литература экстремистская. Полный беспредел властей.
icf 17 сентября 2018 | 09:07
Копипаста с сайта указанного альманаха:
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"Привет!
Это сайт журнала moloko plus — контркультурного альманаха о насилии. Журнал состоит из тематических номеров, каждый из которых посвящен определенной теме: наркотики, неонацизм, радикалы, расовая и религиозная нетерпимость, сепаратизм. Наши герои — курдские повстанцы, бойцы мексиканских наркокартелей, буддистские монахи в Мьянме, сикхские сепаратисты и американские патриоты, патрулирующие границы. Мы расскажем вам о том, как живется боснийским геям и украинским трансгендерам, кто и зачем варит в России амфетамин, почему неонацисты принимают ислам и сравним российскую тюрьму со шведской.
Первый номер мы посвятим терроризму. Расскажем о вооруженных группах, попробуем ответить на разные вопросы — например, чем терроризм отличается от гражданской войны, есть ли объяснение или оправдание тем, кто делает бомбы, похищает банкиров, стреляет в ментов и взрывает самолеты с гражданскими. И, разумеется, напишем о самих терактах".