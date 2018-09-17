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08:30, 17 сентября 2018

Памфилова: Центризбирком не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье, пока не разберется в ситуации

Центризбирком не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье, пока не разберется в ситуации и не рассмотрит все жалобы, — заявила глава ЦИК Элла Памфилова, ее цитирует «Интерфакс».

КПРФ обещает вывести людей на улицы в знак протеста против фальсификации на выборах в Приморье. После обработки 99% протоколов с разницей в 2000 голосов лидирует «единоросс», исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. В ходе подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он объявил бессрочную голодовку и призывает своих сторонников принять участие в протестной акции.

К полудню больше сотни человек пришли к зданию администрации Приморского края во Владивостоке. Здесь же депутаты Госдумы от КПРФ. Они подчеркивают, что собрание – не митинг, а встреча депутатов с жителями края, которые недовольны результатами губернаторских выборов. К настоящему моменту большинство митингующих разошлись, но они обещают вернуться вечером, — об этом сообщает сайт «Новости Владивосток».

Комментарии

22

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post_v 17 сентября 2018 | 08:33

видимо, с подсчетом голосов ситуация как с дефицитом туалетной бумаги в СССР – считали по головам, а задниц больше оказалось

vezdehod 17 сентября 2018 | 08:40

Видимо грядёт "Третий раунд" - что то у неё отсырело от подчёта голосов.

kottigr1 17 сентября 2018 | 08:41

post_v: Пиплу вкладывают в ротик вкусную жвачку, что бы не болтали об отсутствии выборов в РФ..

taglit 17 сентября 2018 | 08:47

kottigr1: едросы закусили удила чтобы выслужиться перед путиным?!

eternity88 17 сентября 2018 | 08:47

kottigr1: "..пока не разберется в ситуации..."

Да конечно разберется. Ищенко чай не Навальный какой-нибудь, имеет свою цену.

protoukrop 17 сентября 2018 | 08:38

А чего тут разбираться УИКи Уссурийска 3801, 3802, 3818 - за Тарасенко 100%, за Ищенко - 0%. Другие УИКи Уссурийска за Тарасенко 3807 - 99,13%, 3813 - 98,46%, 3816 - 98,02%. ))
Это при том, что на соседних УИКах за Тарасенко 29-31%. ))

eternity88 17 сентября 2018 | 08:44

protoukrop: Да, все таки российский народ однозначно доверяет путинским едросовским назначенцам, особенно в Уссурийске.

blahovdav 17 сентября 2018 | 08:38

Сожрете.... Гофно про фашизм и геноцид сожрали? Сожрали. Гофно про мирных солсберийских туристов сожрали?? Сожрали. Про кольцо врагов, либерастких русофобо...Когда уже наедитесь??

andrii1979 17 сентября 2018 | 08:42

Как это все знакомо.

j_partizan 17 сентября 2018 | 08:43

КПРФ обещает вывести людей на улицы в знак протеста против фальсификации на выборах в Приморье
______________
И Воровская гвардия всегда готова поддержать своего поцанчика.

nikvol 17 сентября 2018 | 08:44

Голоса пересчитать, если были нарушения - виновных расстрелять. И дальше выборы будут честными.

sm59 17 сентября 2018 | 09:32

nikvol: Вы что, хотите "клуб самоубийц" организовать?" .... Смело, однако!

venq 17 сентября 2018 | 08:46

все избирательные бумажки в свободный инет-доступ народу! для подробнейшего им изучения.

vilingrad 17 сентября 2018 | 08:46

Героический коммунист будет голодать и даже докажет свою правоту. И что? Революция в Приморье? Гнусный чекистский спектакль с кпрф- прокладками...

y3emen1 17 сентября 2018 | 08:47

так вова ещё до выборов сказал что у тарасенко всё будет в порядке

shtirlitz77 17 сентября 2018 | 08:49

Где "теоретики" смены власти на "выборах"?
Ау, Явлинский, Шлосберг и прочие яблочники.

nns33 17 сентября 2018 | 09:05

shtirlitz77: добрый день,Ирочка! А. Мельников только прокомментировал : воры---во всём воры.( как-то так) Пусть будет " урок" коммунистам. Они всегда молчали и закрывали глаза на нарушения. Хотят честно,надо было реагировать на недопуск оппозиции,муниципальные фильтры..... и многое другое. Пусть проглотят и утрутся.

krypton84 17 сентября 2018 | 09:27

shtirlitz77: вы лучше объясните, почему явка такая маленькая, меньше 40%? Говномесы сидят дома и жалуются, что проценты завышенные власть получает. А самим помочь другим кандидатам не хотят. То есть кто-то голосует хотя бы для второго тура (в редких случаях и в первом побеждает "не тот"), а другие кричат о 86%, в которые сами входят. Не хотите участвовать в выборах - откажитесь от гражданства РФ, других вариантов нет, ваш голос в любом случае учитывается, кидали вы бюллетень в урну или нет, вот только уйдет он за единороса.

vata_putya 17 сентября 2018 | 08:53

под конец вбросили и протоколы переписали - "классика".
нет сомнений как панфилова "разберется"

(комментарий скрыт)

buva53 17 сентября 2018 | 09:02

Статья УК в чистом виде: "Захват и удержание власти..."

sm59 17 сентября 2018 | 09:34

А вот интересно,
Дрогнет в этот раз очко у "жесткого пацана",
или "холопы" получат по заслугам.... ?

sm59 17 сентября 2018 | 09:40

И ШО вы все тычете своим либерастом Гауссом.

Вот Росгвардия спросит у него с пристрастием: "кем были родители до 17-го года?!"
И пойдет его кривая в нужную сторону, как миленькая!!!
ПРЯМО и безо всяких кривляний!!!

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