Памфилова: Центризбирком не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье, пока не разберется в ситуации

Центризбирком не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье, пока не разберется в ситуации и не рассмотрит все жалобы, — заявила глава ЦИК Элла Памфилова, ее цитирует «Интерфакс».

КПРФ обещает вывести людей на улицы в знак протеста против фальсификации на выборах в Приморье. После обработки 99% протоколов с разницей в 2000 голосов лидирует «единоросс», исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. В ходе подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он объявил бессрочную голодовку и призывает своих сторонников принять участие в протестной акции.

К полудню больше сотни человек пришли к зданию администрации Приморского края во Владивостоке. Здесь же депутаты Госдумы от КПРФ. Они подчеркивают, что собрание – не митинг, а встреча депутатов с жителями края, которые недовольны результатами губернаторских выборов. К настоящему моменту большинство митингующих разошлись, но они обещают вернуться вечером, — об этом сообщает сайт «Новости Владивосток».