Ротенберг: Компании, которые строят Крымский мост, с 2015-го года заплатили 120 миллиардов рублей налогов

Компании «СтройГазМонтаж» и «Мостотрест», которые строят Крымский мост, с 2015-го года заплатили 120 миллиардов рублей налогов, — рассказал председатель совета директоров «СтройГазМонтажа» Аркадий Ротенберг. По его словам, строительство моста идет по графику, отставаний нет.

Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит 100 лет.