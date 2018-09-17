Ротенберг: Компании, которые строят Крымский мост, с 2015-го года заплатили 120 миллиардов рублей налогов
Компании «СтройГазМонтаж» и «Мостотрест», которые строят Крымский мост, с 2015-го года заплатили 120 миллиардов рублей налогов, — рассказал председатель совета директоров «СтройГазМонтажа» Аркадий Ротенберг. По его словам, строительство моста идет по графику, отставаний нет.
Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит 100 лет.
Комментарии7
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disdai 17 сентября 2018 | 08:21
Компании, которые строят Крымский мост, с 2015-го года заплатили 120 миллиардов рублей налогов...,
а из бюджета России получили 120 миллиардов долларов.
kottigr1 17 сентября 2018 | 08:26
disdai: Исходя из суммы уплаченных налогов, золотой мостик получается..
punyoshohlai 17 сентября 2018 | 08:22
120 млрд налогов!
ИЗ БЮДЖЕТНЫХ ВЛИВАНИЙ!!!!
И где выгода ?
neyexo 17 сентября 2018 | 08:23
--заплатили 120 миллиардов рублей налогов--
компенсаций из бюджета сколько за санкции
уведено в офшоры больше или меньше 120 млрд рублей? чтоб оценить
ss2020 17 сентября 2018 | 08:26
Аркаша - это ещё тот виолончельный экономист!)))
ss2020 17 сентября 2018 | 08:29
как будто на свои стоит...!))) ну тупые... а вроде евреи... у золотова надо поучиться!))))))))))))))))))
askol2016 17 сентября 2018 | 08:30
А сколько себе на карман бюджетных денег положил, Ротенберг не сообщил?