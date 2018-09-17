КПРФ обещает вывести людей на улицы в знак протеста против фальсификации на выборах в Приморье
После обработки 99% протоколов с разницей в 2000 голосов лидирует «единоросс», исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. В ходе подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он объявил бессрочную голодовку и призывает своих сторонников принять участие в протестной акции.
Комментарии6
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luger_max_otto 17 сентября 2018 | 08:18
Ну что же, когда власть преступна- дело за гражданами.
kottigr1 17 сентября 2018 | 08:20
luger_max_otto: Имитация протестов по имитации выборов...
juche 17 сентября 2018 | 08:20
Когда не понятно на ЭХЕ, АП обращается к Венедиктову он разъяснит, что не все однозначно и будем наблюдать.
putin_itogy 17 сентября 2018 | 08:21
"Борис Николаевич, у меня две новости, одна плохая.
- Ну, говори..
Зюганов выиграл выборы..
- А вторая?..
Вы, победили!"..
ivar1964 17 сентября 2018 | 08:24
Золотов уже к этому готов. Он четко заявил, что Росгвардия создана не для защиты народа, а для защиты от внутреннего врага. Назначить "внутренним врагом" могут любого. В том числе, КПРФ. Их лишат доступа к корытцу.
yazva_sibirskaya 17 сентября 2018 | 08:29
Никогда не думала, что после развала СССР поддержу коммуняк. Но на этот раз - поддержу!