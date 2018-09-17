КПРФ обещает вывести людей на улицы в знак протеста против фальсификации на выборах в Приморье

После обработки 99% протоколов с разницей в 2000 голосов лидирует «единоросс», исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. В ходе подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он объявил бессрочную голодовку и призывает своих сторонников принять участие в протестной акции.