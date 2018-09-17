Совет безопасности ООН соберётся сегодня на внеочередное заседание из-за Северной Кореи

Инициатором проведения встречи стали США. Вашингтон недоволен тем, что Россия пытается смягчить санкционный режим против Северной Кореи. Москва внесла соответствующие поправки в доклад Комитета ООН, который занимается вопросом ограничительных мер, И убедила экспертов комитета в том что их нужно принять во внимание. Документ в таком виде ослабит санкционный режим против КНДР, считают в Вашингтоне. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пытается подорвать резолюции Совета Безопасности ООН. Штаты будут настаивать на публикации первоначального варианта доклада, сказала постпред страны при ООН Ники Хейли. Она назвала опасным прецедентом ослабление режима санкций против Пхеньяна. Совбез в начале августа опубликовал доклад о том, что КНДР не прекратила разработку ядерной и ракетной программ. Хотя весной лидер страны Ким Чен Ын обязался это сделать на переговорах с президентом Трампом. Но российская сторона уверяет, что процесс денуклеаризации в Северной Корее начался. И поэтому странам Запада необходимо санкции смягчить. США помимо России обвиняет Китай в намерении смягчить санкционный режим в отношении Пхеньяна.