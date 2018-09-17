Российское Минобороны сегодня пообещало представить новую информацию о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком
Трагедия, в результате которой погибли 298 человек, произошла больше четырех лет назад. Сведения, которые сегодня собирается обнародовать Минобороны, пока не раскрываются – известно лишь, что брифинг начнется в полдень в пресс-центре агентства «Россия сегодня». О чем пойдет речь на мероприятии, неясно. В анонсе говорится лишь о «вновь открывшихся обстоятельствах крушения «Боинга-777».
Ранее Объединенная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из ракетного комплекса «Бук». Снаряд был выпущен с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам на Донбассе. Кроме того, следствие установило, что ракетная установка была доставлена в Донбасс из Курска в составе конвоя 53-й бригады ПВО российской армии. Путь колонны удалось отследить в том числе благодаря фотографиям очевидцев. Вскоре после уничтожения самолета «Бук» вернули в Россию, при этом у установки отсутствовала одна из четырех ракет. Нидерланды и Австралия ранее возложили ответственность за крушение лайнера на Москву. Кремль же отвергает все обвинения.
Комментарии18
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sensei54 17 сентября 2018 | 08:09
Судя по всему, закончили с зачисткой, все причастные и их отдаленные единомышленники убыли в неизвестном направлении.
dew_point 17 сентября 2018 | 08:13
sensei54: почему в неизвестном? Очень даже известном. На Луну они все отправились.
pro_hanov 17 сентября 2018 | 08:17
dew_point: После каминг-аута Петрова и Боширова стало понятно, что экран зомбоящика не лопнет от любой лажи.
midnightblues 17 сентября 2018 | 08:20
pro_hanov: Может,опять они появятся и расскажут,что это проститутка из Солсбери обкурилась и грохнула??
ur_sus 17 сентября 2018 | 08:25
pro_hanov:
//Российское Минобороны сегодня пообещало представить новую информацию о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком//
Не удивлюсь, что и там Петров и Боширов "отрывались", может "друзья посоветовали"?
splin2 17 сентября 2018 | 08:29
pro_hanov: После каминг-аута знакомых Путинаязля отвлечения внимания предъявят очередную лажовую информацию о крушении малайзийского «Боинга»
spstank67 17 сентября 2018 | 08:11
На самом деле всё не так, как в действительности.
rodom_neotkuda 17 сентября 2018 | 08:13
это которая будет по счету версия?
nikylka 17 сентября 2018 | 08:15
Очередной бред, никто даже не сомневается.
encopresis 17 сентября 2018 | 08:16
На Петрова и Бошарова свалят, как на агентов МИ6, ЦРУ, СБУ и гестапо. Покажут новые мультфильмы и перфоленты с радара времен карибского кризиса.
zor 17 сентября 2018 | 08:18
Эта нова информация будет начинаться так:
Два бизнесмена средней руки по случаю купили "Бук"....
unprejudiced 17 сентября 2018 | 08:21
Пора Западу прекращать этот цирк, все знают что сбила киевская хунта. По поводу маршрута из Курска... надо бы пригласить следователей в Курск, дать им БУК с тягачом и попросить проделать маршрут до предполагаемой ими точки пуска ракеты. Провести так сказать следственный эксперимент. Только предупредив, что за разрушенный мост по пути следования тягача и утоленные машины они будут платить в полном объеме.
ymnik29 17 сентября 2018 | 08:30
unprejudiced: Ой та не будь дурочком ! Дальнобойная фура с грузом в 45 тонн не тяжелее "БУКа" .
kaputvsemu 17 сентября 2018 | 08:23
Мы стряпали, стряпали, и наконец состряпали.
punyoshohlai 17 сентября 2018 | 08:25
― Шо? Опять?!!!... (с) Жил-был пес
venq 17 сентября 2018 | 08:29
негоже ёрзать пока задница не зачесалась. включим тиви в означенный час и глянем.
gennady_77 17 сентября 2018 | 08:30
неужто комсостав мо рф в рубище, с непокрытой головой и на коленях будет говорить: простите нас, братцы?
xuato 17 сентября 2018 | 08:30
Примерно озвучат такое - БУК следовал из Курска, экипаж устал и все зашли в кафе Зузу, а в это время в БУК проникли не санкционировано какие то инкогнито, и пока экипаж пил кефир и кушал шницель, был кем то выпущен снаряд. Когда экипаж сел на ступеньки и ковырялся в зубах зубочисткой , раскуривал пачку папирос "Беломорканал", увидели в небе на высоте 11 тыс. метров, самолет- штурмовик СУ с тризубом на крыльях, который в упор расстреливал падающих пассажиров. Испугавшись увиденное, экипаж сел в БУК и проследовал в часть, не заметив что не хватает одной ракеты. По мнению Минобороны виновны неизвестные которые шмальнули по Боингу.