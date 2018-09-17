Напряженная ситуация сложилась вокруг второго тура выборов губернатора Приморского края
В ходе подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ, но в последний момент исполняющий обязанности главы региона, согласно протоколам, вышел вперед. В компартии говорят о фальсификациях и отказываются признавать результаты голосования. Всего лишь несколько процентов бюллетеней, согласно данным избиркома, полностью изменили весь расклад в Приморье. После обработки более 98% разрыв между лидером, кандидатом от коммунистов Андреем Ищенко и представителем «Единой России» Андреем Тарасенко составлял свыше 10 тысяч голосов. Как только количество тех же бюллетеней перевалило за 99%, выяснилось, что за действующего руководителя региона проголосовали на две тысячи избирателей больше. Такую метаморфозу курирующий Приморье в ЦИКе Евгений Шевченко объяснил РБК тем, что в самом конце подсчета вводили данные из отдаленных районов края. В руководстве компартии, однако, настаивают на том, что были фальсификации. К примеру, в Уссурийске на некоторых участках переписал протоколы в пользу Тарасенко, утверждают в местном отделении КПРФ. Сам Ищенко говорит также о подтасовке голосов в пользу его соперника в Находке и Артеме. А из здания, где располагается территориальный избирком Советского района Владивостока, вообще были эвакуированы все, кто там находился. Якобы там произошло задымление. При этом семь протоколов к тому моменту введены не были. Андрей Ищенко объявил голодовку в знак несогласия с итогом подсчета голосов. И призвал сторонников к протесту.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 08:11
Напряженная ситуация? Нет, наглая фальсификация жуликов и воров из "Единой России". Когда при увеличении посчитанных голосов число проголосовавших за оппозиционного депутата уменьшается. Это попросту незаконный и преступный захват власти вооруженной бандой.
Хутинскую банду- на пуй.
rihard 17 сентября 2018 | 08:14
Панфилову вместе Приморским ЦИКом надо гнать в шею и пинками в зад.
neyexo 17 сентября 2018 | 08:15
КПРФ нарушила правила игры, в которую согласилась играть.
Не для того допускали, чтобы они выиграли.
agronom 17 сентября 2018 | 08:16
Вцепились в кормушки не оторвешь .
j_partizan 17 сентября 2018 | 08:18
Заврались! Фальсификации налицо. Однако, Власть мошенничество не признает и будет настаивать на победе своего ставленника.
Страна в полной заднице.
nicar 17 сентября 2018 | 08:19
В борьбе с коммунизмом все средства хороши!
askol2016 17 сентября 2018 | 08:21
Засекреченный Герой России Кириенко приказал ЦИКу не играть в демократию и обеспечить победу ЕР тотально по всей стране. Поскольку бузотеров по пенсионной реформе до власти допускать нельзя!