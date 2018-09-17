Напряженная ситуация сложилась вокруг второго тура выборов губернатора Приморского края

В ходе подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ, но в последний момент исполняющий обязанности главы региона, согласно протоколам, вышел вперед. В компартии говорят о фальсификациях и отказываются признавать результаты голосования. Всего лишь несколько процентов бюллетеней, согласно данным избиркома, полностью изменили весь расклад в Приморье. После обработки более 98% разрыв между лидером, кандидатом от коммунистов Андреем Ищенко и представителем «Единой России» Андреем Тарасенко составлял свыше 10 тысяч голосов. Как только количество тех же бюллетеней перевалило за 99%, выяснилось, что за действующего руководителя региона проголосовали на две тысячи избирателей больше. Такую метаморфозу курирующий Приморье в ЦИКе Евгений Шевченко объяснил РБК тем, что в самом конце подсчета вводили данные из отдаленных районов края. В руководстве компартии, однако, настаивают на том, что были фальсификации. К примеру, в Уссурийске на некоторых участках переписал протоколы в пользу Тарасенко, утверждают в местном отделении КПРФ. Сам Ищенко говорит также о подтасовке голосов в пользу его соперника в Находке и Артеме. А из здания, где располагается территориальный избирком Советского района Владивостока, вообще были эвакуированы все, кто там находился. Якобы там произошло задымление. При этом семь протоколов к тому моменту введены не были. Андрей Ищенко объявил голодовку в знак несогласия с итогом подсчета голосов. И призвал сторонников к протесту.