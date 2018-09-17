Участнику Pussy Riot и издателю «Медиазоны» Петру Верзилову стало лучше
Об этом Reuters сообщила другая участница группы Вероника Никульшина. По ее словам, после перевода на лечение в Берлин, Верзилов помещен в клинику Charite. Верзилова доставили в Германию медицинским спецбортом, который организовала и оплатила местная правозащитная организация Cinema for Peace. Ее управляющий директор Яка Бизиль пообещал, что сегодня врачи Charite проинформируют о состоянии Верзилова. Верзилов был госпитализирован 11 сентября в Москве. Точный диагноз поставить не удалось. Близкие Верзилова подозревают отравление. Врачи «Склифа» говорят о преинсультном состоянии.
Комментарии5
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kit07_12 17 сентября 2018 | 07:57
Ну вот вам и пгавозащита во всей красе. Для своих они ничего не жалеют. Даже спецборт для .удака организовали, как для шейха арабского. Тваги, тваги, тваги
viktorova 17 сентября 2018 | 08:10
kit07_12: и вас вылечат...
ivfn 17 сентября 2018 | 08:25
viktorova:
Вылечат конечно. От передоза лечат.
У Педи передоз был. Как у Кара-Мурзы младшенького.
banyi4 17 сентября 2018 | 08:13
Конечно лучше! Прочистили. Хотя лучше бы усыпить животное гуманно пентобарбитальчиком, что бы не мучился дальше )
zeplin 17 сентября 2018 | 08:16
Какой-то чемпионат запомнился ударом Зидана, а этот запомнится выходом Верзилова.