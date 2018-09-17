Задержанный в Нижнем Новгороде журналист Павел Никулин, оставлен в полиции до утра

Как сообщает «Медиазона», журналист и еще несколько человек были задержаны на презентации журнала Moloko plus, главным редактором которого является Никулин. На него составлен протокол о неповиновении требованиям полицейских. Полицейские изъяли около 90 номеров альманаха. В полиции утверждают, что им поступил сигнал о распространении во время презентации экстремистской литературы. Остальных задержанных отпустили без составления протоколов. Новый номер Moloko plus «Революция» ранее был представлен в Краснодаре, Петербурге и Москве.