Песков: Обращение Владимира Путина к  подозреваемым в отравлении Скрипалей не было заготовкой

Об этом в федеральном телеэфире заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, заявление президента стало неожиданностью для сотрудников его администрации. Песков подчеркнул, что Руслан Боширов и Александр Петров не имеют никакого отношения ни к Кремлю, ни лично к Владимиру Путину.

Всё больше появляющихся свидетельств о том, что Баширов и Петров работают на спецслужбы, не оставляют никаких сомнений в том, что версия, выдвинутая ими в интервью является ложью. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, существует угроза «исчезновения» Петрова и Баширова, так как они могут под давлением рассказать, что на самом деле происходило во время их поездки в Великобританию.