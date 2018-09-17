Песков: Обращение Владимира Путина к подозреваемым в отравлении Скрипалей не было заготовкой
Об этом в федеральном телеэфире заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, заявление президента стало неожиданностью для сотрудников его администрации. Песков подчеркнул, что Руслан Боширов и Александр Петров не имеют никакого отношения ни к Кремлю, ни лично к Владимиру Путину.
Всё больше появляющихся свидетельств о том, что Баширов и Петров работают на спецслужбы, не оставляют никаких сомнений в том, что версия, выдвинутая ими в интервью является ложью. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, существует угроза «исчезновения» Петрова и Баширова, так как они могут под давлением рассказать, что на самом деле происходило во время их поездки в Великобританию.
Комментарии16
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democ 17 сентября 2018 | 07:41
Всё импровизирует наш главный, а по сути просто "резвится"... Только вот импровизация может завести в такие дебри, что выбираться страна из них десятилетиями будет.
ur_sus 17 сентября 2018 | 07:49
//По его словам, существует угроза «исчезновения» Петрова и Баширова, так как они могут под давлением рассказать, что на самом деле происходило во время их поездки в Великобританию.//
Петров и его девушка Боширов уже слиты и фактически мертвы. единственный шанс на спасение для этих милых "настоящих мужиков" добраться до студии ЭХА, признаться в содеянном и попросить Великобританию вывезти их на территорию Европы для справедливого и гуманного суда. Но что-то мне подсказывает, что этого шанса у них не будет.
timber_head 17 сентября 2018 | 07:45
"Обращение Владимира Путина к подозреваемым в отравлении Скрипалей не было заготовкой"
Вот так и вижу, как Любимый Руководитель, надев домашние тапочки, садится в кресло и включает телевизор. А там про Боширова и Петрова. И, ничуть не собиравшийся этого делать Любимый Руководитель кричит: "А подать мне списки личного состава!". И не найдя в этих списках Боширова и Петрова, спрашивает: "А когда там прямой эфир?" И потом, надев костюм и туфли, едет на студию и режет правду-матку что никакие они не агенты, а чисто гражданские и никакого криминала там нет. Песков вообще имел ввиду, заявляя, что этот ответ на вопрос Путина не был заготовкой? Что в ухо Путину не суфлировали, когда он отвечал?
kottigr1 17 сентября 2018 | 07:59
timber_head: Песков вообще имел ввиду, заявляя, что этот ответ на вопрос Путина не был заготовкой?
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Он пытался сказать, что ВВП давным-давно живет в другой реальности, где даже розовые пони какают радугой, а медведи выходя на дорогу смотрят вслед Владимиру Владимировичу и плачут от любви..
timber_head 17 сентября 2018 | 08:26
kottigr1: Вове давно пора бы переключиться с управления страной на игру в "Цивилизацию". Вот там бы он был "царь и бог". Да вот, видимо, мозгов не хватает на таком уровне комп освоить.
petrivanov 17 сентября 2018 | 07:46
Кредит доверия у Пескова и его начальника безграничен - кристально честные люди, которые в жизни ни разу не соврали (как, кстати, и Маргарита Обманян, Соловьёв, и т.д.). Поэтому если Песков говорит, что эти два киллера не ГРУшники, то верить нужно Пескову, на обращая внимания ни на какие доказательства, расследования и т.д.
timber_head 17 сентября 2018 | 08:28
petrivanov: И даже тот маловменяемый бред, который несут сами эти "кристально честные люди" и который любых независимых присяжных в любом независимом суде не только не убедил бы - заставил смеяться в голос, а их адвоката краснеть и делать вид что вообще не при них, а так, "пописать зашел".
klegg 17 сентября 2018 | 07:50
///Обращение Владимира Путина к подозреваемым в отравлении Скрипалей не было заготовкой///
раз навк сказал, что не было, значит было. Этот персонаж либо не в курсе, либо врет.
apels 17 сентября 2018 | 07:50
Ну кто ему верит? Были это консервы или нет - нам не известно. Однако эти два придурка тут же нашли телефон Марго и появились ненадолго, чтобы пропасть. Возможно, навсегда.
greying_eagle 17 сентября 2018 | 07:53
ГРУ, безусловно, ни к Путину ни к Кремлю отношения не имеет. Оно только имеет отношение к Ген штабу мин обороны и к отравлению Скрипалей. А так ни ни.
unprejudiced 17 сентября 2018 | 07:58
Задержанный по подозрению в покушении на главу ДНР Александра Захарченко мужчина по имени Погорелов Александр 1978 года рождения, завербованный, как он сам утверждает, сотрудником службы контрразведки СБУ, в 2014 году, подробно рассказал о том, как был завербован, как проходил спецподготовку, а также о самом взрывном устройстве, заложенном в кафе «Сепар».
По словам Погорелова, группе, которая готовила теракт в Донецке, было передано «совершенно новое» устройство. Тестировали его в Киеве, а его особенностью его является сигнал передатчика, который передавался на расстоянии 1,5–2 км через любые препятствия, в том числе и толстые бетонные системы, и не глушится.
«Они тестировали это взрывное устройство в Киеве, через толстые бетонные системы отлично работал сигнал передающей части в районе Бессарабского рынка», — рассказывает мужчина.
«Сергей мне сообщал, что это оборудование у них ранее не использовалось, а службе безопасности Украины его предоставили американские спецслужбы. Оно дорогостоящее — свыше 10 тысяч долларов», — заявил мужчина.
Вот и все, факт того что образование 404 (некогда Украина) теперь террористическое государство - доказан. Пора созывать Совбез ООН и на нем принимать решение о создании Донецкого военного трибунала на котором судить всю верхушку образования 404.
fanisos 17 сентября 2018 | 08:01
игра продолжается.Когда вся либеродная шобла выскажется, тогда кусочек Петрова и Баширова опять выдадут на гора.
Неужели хомячки думают ,что все так просто???
chahtarmukola 17 сентября 2018 | 08:04
ЭХ, БЫТЬ ПРИКОПАННЫМИ ЭТИМ РЕБЯТКАМ, ТО ТО МОРДЫ ЛИЦА ИХ БЫЛИ НЕВЕСЕЛЫ, ГДЕ НИБУДЬ В ПОСАДКАХ, КАК И ИХ СОТНЯМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ - ОТПУСКНИКАМ, ЗАБЛУДИВШИМСЯ ГДЕ ТО НА ПРОСТОРАХ ЛУГАНДОНИИ И ДИНАРЕИ
seva1223 17 сентября 2018 | 08:11
Я вот смотрю меняется реакция у русских на правительство, от жополизания дошло до брезгливости. Как дойдет до смеха, Путин ховайся.
midnightblues 17 сентября 2018 | 08:23
А не поясните,почему сынуля п из тюряги так похож на кеосоянца??
midnightblues 17 сентября 2018 | 08:26
Известный своим тонким юмором телеканал ТНТ запускает сериал Тюряга
В главных ролях люди,досконально знающие ситуацию-сынули г-д Пе и Жу